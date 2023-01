Arcadio Aguirre, el escultor autodidacta que pesca sueños en Cue (Llanes)

En su pequeño taller de Cue, resguarda Arcadio Aguirre su peculiar universo artístico: decenas de láminas de dibujos de corte realista que después materializa en las esculturas más originales. Desde un acuario de azulejos, hasta una menina llanisca, pasando por la fuente madrileña de Neptuno fabricada con hierros y alambres, o la interpretación de "El grito" el cuadro de Edvard Munch, tallada en madera.

A sus 66 años, este empresario jubilado alterna sus dos grandes pasiones en la localidad de Cue: la pesca y el arte. Cuando hace buen día y la mar está tranquila, sale a pescar por la costa con "La Mary", una barca de 1955 que restauró con sus propias manos. El resto del tiempo lo invierte creando. Arcadio, que nunca se dedicó profesionalmente al mundo artístico, muestra tener alma, mentalidad y talento de artista. Basta con acercarse a su taller para echar un ojo a la variedad de proyectos en los que trabaja de manera simultánea.

Su afición por el dibujo comenzó cuando era solo un niño. Así lo corroboraba su mentor en Oviedo, el pintor Paulino Vicente. Pero esa buena mano, asegura Arcadio, viene heredada de sus padres, ella modista y él un manitas del que aprendió a soldar. "Siempre me gustó pintar, y después comencé a trabajar el hierro como si fuera barro, soldándolo, retorciéndolo, moldeándolo a martillazo limpio", explica. Una labor compleja que le lleva muchas horas, aunque dice perder la noción del tiempo cuando se encuentra inspirado, en plena faena: "El tiempo da para mucho, pero me gusta hacer las cosas sin prisas". Así, algunas de sus obras empiezan siendo bocetos en papel a los que después da vida con distintos materiales como la madera, el hierro o la piedra. Entre sus creaciones aún sin terminar destaca un pescador de percebes de dos metros de alto elaborado con tubos y hierros al que no le falta detalle.

Aguirre tiene dos proyectos en marcha que sobresalen por su originalidad y dedicación. Su obra más personal es un colorido mosaico de azulejos en el que lleva trabajando casi una década: "El acuario de Cue", ubicado en un muro de hormigón de 19 metros que su padre levantó entre dos caleyas en la localidad llanisca. "Empecé con un delfín en 2013, y fui incluyendo cada vez más especies", explica. Poco a poco, y pieza a pieza este artista ha ido creando un peculiar acuario al aire libre en el que se puede contemplar, tanto de frente como desde arriba, la fauna marina común del oriente asturiano y sus fondos. Un proceso creativo para el que utiliza como herramientas una caña de pescar, lápices de colores, un rotaflex y unos alicates: "Pesco los peces, los dibujo a escala real y después corto los azulejos y las pego en el muro". A falta de un año para acabarlo, según sus estimaciones, aún le queda incluir el paisaje costero de Cue con tres pequeñas islas, y la figura de dos niños en homenaje a sus nietos.

Su última genialidad es la escultura de una menina de un metro de altura esculpida en escayola y cerámica y azulejos de colores. La particularidad de esta interpretación del símbolo de Velázquez posee una característica única: el personaje viste el pañuelo repicado, el faldón, el mandil y el clásico dengue de la tradicional indumentaria llanisca. Aguirre insiste en que su escultura no está terminada, todavía le queda pegar unas delicadas manos, pintar su rostro y añadir adornos para poner la guinda escultural a esta recreación pictórica.