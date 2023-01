Medio centenar de personas, entre vecinos de Parres de Llanes y ganaderos de pueblos colindantes, se concentraron ayer frente al Ayuntamiento para reclamar la titularidad pública de un camino que pasa por la localidad y que desde hace tiempo forma parte de la finca de un particular. Los residentes que presentaron una denuncia en el juzgado de Llanes afirman que la senda es la única vía de acceso a varias propiedades y pastos, y denuncian su cierre.

Por su parte, el propietario de la finca defiende la titularidad privada, ya que no figura ningún camino en las escrituras de su propiedad ni tampoco consta en el catastro: "Tenemos todos los permisos. Hasta que un juez no diga lo contrario, es nuestra propiedad", señala el afectado, que es también alcalde pedáneo de Parres: "No queremos enfrentamientos con los vecinos. Apoyamos su reclamación para que haya un acceso, pero no éste", explica. Desde el Ayuntamiento de Llanes aseguran que ya se inició una investigación sobre los hechos con todas las pruebas documentales aportadas. El concejal de Agroganadería, Xuán Valladares, asegura que la solución, sea cual sea, estará en la vía judicial y en abrir un procedimiento de recuperación de oficio de caminos públicos: "Este tipo de conflictos de intereses son muy comunes. Los caminos muchas veces no coinciden con las escrituras porque el catastro es un caos", critica.