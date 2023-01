Aurora Aguilar Cánovas, residente en Llanes y enfermera en la localidad cántabra de La Hermida, en Peñarrubia, recibió el pasado martes la Cruz Sencilla de la Orden Civil de Sanidad, por parte del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Su importante labor durante la pandemia fue un mérito reseñable para ganarse, a nivel nacional, un gran homenaje a su trayectoria profesional.

Aurora, que nació en 1957 en Larache, Marruecos, fue nieta de emigrantes españolas y estudió enfermería en la ciudad marroquí de Tánger. Su vínculo con Asturias es fruto del amor que siente por esta tierra y por su matrimonio junto al llanisco José Elvira Buergo, "Pepe Elvira", que fallecía el verano pasado. Tras casarse, formó su familia en Llanes, donde trabajó durante casi dos décadas hasta sacar la oposición en la Comunidad Autónoma vecina. Desde el 2009, Aurora es responsable de enfermería en la comarca de Liébana y Peñarrubia.

Su trato cercano con los pacientes, su lucha por conseguir los servicios sanitarios básicos e infraestructuras necesarias para la zona rural y, en especial, su trabajo como coordinadora de enfermería en Liébana y Peñarrubia durante la crisis sanitaria de los últimos dos años, han propiciado el mayor reconocimiento de su carrera hasta la fecha. "Pensé que iba a ser un acto pequeño a nivel local, pero me llevé un susto cuando me vi en el BOE", declara. Un reconocimiento que dice, comparte con todos sus compañeros de profesión de la zona. "Durante la pandemia hicimos de todo por facilitar y acercar los servicios a los vecinos, y ellos lo agradecieron. Conseguimos que habilitaran casetas de madera para hacer las pruebas PCR, hicimos un férreo seguimiento de los positivos y de aquellos que no se querían desplazar a los hospitales, se hizo todo lo posible por darles una atención directa, cercana y exhaustiva. Conseguimos puntos de vacunación, cámaras especiales para mantener las vacunas que se traían cada semana o cada quince días, carpas junto al centro de salud... Y todo ello con nieve al rededor y bajo cero". En definitiva, una hazaña muy importante que vino acompañada por el continuo apoyo y ayuda de las administraciones. "Hubo que trabajar y que luchar mucho, pero los alcaldes nos pusieron muchas facilidades", asegura.

Según el Boletín Oficial del Estado, la Cruz Sencilla de la Orden Civil de Sanidad es "la máxima orden civil española que se concede, como honor, distinción y reconocimiento públicos, para premiar méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales, en el ámbito de la sanidad". En el acto de entrega de esta distinción, estuvieron presentes el alcalde de Peñarrubia, Secundino Caso, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Pero la presencia de su equipo de enfermería, vecinos de la zona y sus pacientes fue, según sus palabras, "algo muy bonito y gratificante". En su discurso, Aurora quiso reivindicar el papel fundamental de la enfermería durante la crisis sanitaria y en el día a día de las personas, así como la importancia de mantener los servicios sanitarios en las zonas rurales. Además, recordó que, si bien ella fue el nexo de unión de toda esa coordinación durante los peores momentos de la pandemia, el mérito es compartido con un gran equipo de enfermeras, médicos y facultativos que viene tras ella. "El reconocimiento me lo habrán dado a mí, pero detrás hay un engranaje y el gran trabajo de un equipo", explica.