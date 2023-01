La glorieta de Villanueva conduce al olvido

En apenas dos semanas se cumplirán ocho meses desde que el Ministerio de Transportes confirmara la adjudicación de las obras de construcción de la nueva glorieta de Villanueva (Cangas de Onís) a la constructora ASCH Infraestructuras y Servicios. Transcurrido todo este tiempo, los trabajos no solo no se han iniciado, sino que tampoco hay previsión de que puedan hacerlo de forma inmediata habida cuenta de que no hay ni rastro de las labores previas. El retraso está generando preocupación vecinal en la zona, ya que uno de los principales objetivos del proyecto es mejorar la seguridad vial en un ámbito en el que se han registrado varios accidentes durante los últimos años, alguno de ellos de gravedad.

Además, se da la circunstancia de que la actuación permitirá mejorar el acceso desde La Vega de los Caseros al parador nacional de Cangas de Onís, un referente de la oferta turística de la comarca de los Picos de Europa. El presupuesto estimado de la obra es de 325.000 euros. Fue licitada y adjudicada dentro de un paquete de actuaciones de mejora de la seguridad vial en varios tramos de la red estatal de carreteras en la región que tiene una dotación global de cuatro millones de euros. Según el proyecto, la nueva glorieta dispondrá de iluminación e impedirá giros peligrosos en una intersección que se encuentra situada a poco más de dos kilómetros de la capital del concejo. Se trata de un tramo muy transitado al ser el más utilizado para la entrada tanto a Cangas de Onís como para enlazar con la AS-114 en dirección a Covadonga, Los Lagos o Cabrales. La nueva rotonda será cerrada, con un radio de 14,50 metros y una calzada anular de nueve metros dotada con dos carriles. En las conexiones se dispondrán radios de veinte metros para las entradas y de cuarenta para las salidas, a excepción de en la carretera hacia Villanueva, donde el radio de salida llegará a 25 metros para no dañar un puente.