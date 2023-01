El pasado lunes se hacía pública la dimisión de Jorge Fernández Noriega de su cargo como presidente de la junta vecinal de Parres de Llanes. Fernández Noriega, que durante más de quince años estuvo al frente de la localidad llanisca, primero como alcalde pedáneo y después como representante de sus vecinos, deja el puesto a raíz del conflicto surgido en el pueblo por la titularidad de un camino ubicado en una de sus propiedades que los habitantes reclamaban como público.

La dimisión la remitía el ahora expresidente de la junta vecinal de Parres al alcalde llanisco, Enrique Riestra, un día antes del concejo público organizado por los vecinos para abordar la reclamación sobre los derechos de paso de dicha senda y acordar la destitución del propio presidente, el cual no fue convocado a la reunión. Fernández Noriega ha subrayado su disgusto con el papel del Consistorio ante el conflicto vecinal, y así se lo trasladó al regidor municipal en un escrito "El Ayuntamiento que usted preside no se tomó la molestia de tratar de clarificar las posiciones de una y otra parte para conciliar y no de enfrentar". A pesar de ello, el ex alcalde pedáneo admite que "no cierra la puerta" a una posible vuelta al cargo.