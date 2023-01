Vecinos por Llanes, formación del alcalde del municipio, Enrique Riestra, afirma que este partido nació "para acabar con un sistema corrupto y para gestionar legal y limpiamente el concejo y el dinero de los vecinos" y que "seguiremos tratando a todos con el respeto al que le faltaron durante décadas, favoreciendo a los suyos, aunque para ello ningunearan a los demás y quebrantasen la ley". En estos términos se pronuncia la organización política llanisca a través de una nota en la que hace referencia a la causa abierta a dos exconcejales del PSOE, José Manuel Herrero y Esther Bustillo, juzgados por la adjudicación de un contrato de cartografía a una empresa de un militante socialista.

La organización afirma que no va realizar "comentarios respecto al procedimiento judicial, respetando en todo momento la labor de la justicia y lo que dicho procedimiento dictamine". Sin embargo, sí señala al respecto que "en este y en demasiados casos, se han manipulado los procedimientos, vulnerando la legislación, con la única finalidad de evitar la libre concurrencia de otras empresas, la competencia legítima y el que el Ayuntamiento pueda reducir costes, asegurándose así que los contratos se los llevasen los 'suyos', los afines, al precio que eligiesen y en tiempo récord". "Por este tipo de prácticas el ayuntamiento estaba a nuestra llegada viciado y endeudado. Este caso no es una excepción, sino la regla no escrita que se aplicó en el PSOE desde el comienzo del trevinismo: “Para el amigo, todo; para el enemigo, nada y, para el indiferente, la legislación vigente”. Y que quien abonó el terreno para estas prácticas ilegales quiera volver para 'regenerar', según él, nuestro concejo, es tan sólo un sarcasmo y un querer tomar por tontos a los ciudadanos", añaden.

En el comunicado hecho público por Vecinos por Llanes se hace además un relato exhaustivo de lo que la formación considera "hechos probados" al respecto de este caso y "que forman parte de una forma habitual de actuar por parte de anteriores equipos de gobierno del PSOE llanisco y que llevaron a que Llanes fuese considerado un cortijo que manejaban a su antojo".