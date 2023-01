El empresario hotelero llanisco José Alberto Concha da el salto a la política. Será el candidato de Foro a la alcaldía del Ayuntamiento de Llanes. Concha es el presidente de Otea Llanes y ya ha avanzado que dimitirá de este cargo y del que ocupa en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) al considerar "que no son compatibles con mi condición de candidato", no sin antes mostrar su agradecimiento y reconocimiento tanto al presidente de Otea, José Álvarez Almeida, a la comisión ejecutiva y a todos los profesionales del colectivo.

El anuncio lo hizo a media mañana de este lunes la formación política de la que encabezará la lista en el municipio llanisco. Concha afirmó que aceptó la propuesta de Foro Asturias "desde la humildad" y que aceptará "de buen grado el lugar en el que quieran colocarme mis paisanos con su voto".

"No se me ocurre mayor honor, ni mejor culminación del más excelso ‘cursus honorum’, que poder llegar a ser alcalde de mi pueblo", afirmó Concha, antes de asegurar: "Que nadie dude que me dedicaré en cuerpo y alma, poniendo mi esfuerzo, experiencia y conocimiento al servicio de las personas y del bien común de nuestra villa y concejo", afirmó el empresario llanisco en un comunicado.

El candidato aseguró ayer que es un "reto" que acepta, sabiendo la dificultad que eso conlleva. "No es fácil para nadie, pero lo es menos para aquellos empresarios, profesionales y autónomos que, fuera de la política, bastante tenemos con intentar vivir dignamente de nuestro trabajo" y detalló que cada vez son "mas escasos" los ejemplos de personas que han creado una empresa y saben lo que es "atender a un cliente, pagar nóminas, abonar en tiempo las facturas a proveedores o liquidar impuestos"

El candidato apuesta por el cambio que salve a Asturias de convertirse, según recoge el comunicado, en un territorio solo poblado por "ancianos y funcionarios". Aseguró que la región ha llegado "a una situación límite en que no vale quedarse de brazos cruzados".