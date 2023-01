El PSOE llanisco solicita la reprobación del concejal de Deportes, Iván García, por su "manifiesta incompetencia" al "no haber convocado la gala del deporte en los cuatro años de mandato". “Estamos casi en el mes de febrero y no nos consta que vaya a celebrarse la de 2022. De hecho, la última que organizó fue hace cuatro años y se premió a los deportistas de ese ejercicio y del anterior, dado que en 2017 no hubo”, subraya Óscar Torre, portavoz socialista.

Para Torre, "la incapacidad" del titular de Deportes y Turismo es tal que "tan solo se ha celebrado una gala del turismo" desde que está en el cargo. “Ambas disciplinas son competencia del mismo concejal, lo que pone de manifiesto su dejadez y nula planificación”, añade el edil socialista. Desde el PSOE también se reprocha a Iván García su "negligente gestión" en el mantenimiento de los polideportivos de Llanes, Posada y Nueva. "En los primeros, los retrasos en el inicio de las obras han generado numerosos problemas tanto a los clubes deportivos como a los niños y niñas que utilizan estas instalaciones para llevar a cabo actividades extraescolares", subraya Torre, para quien "se pone de manifiesto" que "para el cuatripartito prevalecen los intereses personales y partidistas de un año electoral por encima de los generales”.