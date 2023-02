El edificio del antiguo matadero comarcal, ubicado en Margolles (Cangas de Onís), está de nuevo en fase de subasta pública para la presentación de ofertas por un precio fijado en 323.882 euros. La mancomunidad de los concejos del Oriente, propietaria del inmueble, ha tenido que repetir el proceso de enajenación del macelo, después de quedar desierta la puja abierta el pasado verano. Fue entonces cuando se ofertó, tras una primera tasación, por 446.342 euros.

Los municipios que integran la mancomunidad decidieron llevar a cabo otra subasta tras realizar una segunda tasación y aprobar de nuevo el trámite. Fue en una sesión plenaria celebrada a finales del mes diciembre de 2022. La nueva cifra reduce en un 33 por ciento el importe inicial. De los casi 300.000 euros que fija ahora el precio de salida, la valoración del inmueble se sitúa en 259.461 euros, mientras que los terrenos que rodean al edificio ascienden a 37.678 euros.

El matadero comarcal de Margolles es la propiedad de más cuantía económica que comparten los concejos del Oriente y el último escollo para poder culminar la disolución del ente supramunicipal que lleva años abordando el proceso para su desaparición total. Esto no sucederá mientras no se culmine el proceso de subasta, dando lugar al cambio de manos de la propiedad. Los alcaldes confían en que la reducción significativa del precio haga más atractiva la oferta para cualquier particular o empresa interesada en hacerse con la propiedad, ubicada entre Arriondas y Ribadesella, con acceso directo desde la carretera nacional N-643 y a poco más de ocho kilómetros del enlace con la autovía del Cantábrico en la localidad riosellana de Llovio.

El presidente del ente supramunicipal y alcalde de Piloña, Iván Allende, confía en que la subasta despierte interés y el edificio «contribuya a generar actividad económica en la comarca». Allende siempre ha defendido la ubicación estratégica del edificio, en el centro de la comarca oriental de Asturias, como una de las ventajas que presenta el equipamiento y que puede favorecer el asentamiento de una nueva actividad empresarial en la zona.