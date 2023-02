El lago Enol luce helado en estos días invernales y gélidos tras los últimos temporales registrados en la vertiente canguesa del Parque Nacional de los Picos de Europa. Otro tanto de lo mismo acontece con el lago de La Ercina, igualmente helado. Y es que algunos vecinos de la comarca, pese al tiempo y el estado de la carretera CO-4 (Covadonga-Lagos) han aprovechado para acercarse a esos parajes naturales para disfrutar de bellas panorámicas en este arranque del mes de febrero del nuevo año 2023.

Llega un fin de semana con pocas nubes en Asturias... ¿pero se acabará el frío?

Asturias acumula varios días en los que no se quita el frío de encima, aunque en mayor o menor medida según la jornada. El caso es que hace falta salir bien abrigado a la calle y todo apunta a que en los próximos días los asturianos no se podrán quitar demasiadas capas de ropa, al menos en las horas que no son centrales. ¿Cómo evolucionarán las temperaturas los próximos días? ¿Lloverá o hará sol durante el fin de semana?

El sábado las temperaturas mínimas estarán en ascenso, ligero o sin cambios en el litoral. Y las máximas con pocos cambios. Panorama similar se vivirá el domingo, aunque con algo de descenso en las temperaturas máximas. Habrá oscilación entre 1 y 13 grados.