Ignacio Bosch García es director del Parador de Cangas de Onís. Su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la marca Paradores, donde lleva trabajando casi 25 años. Desde hace nueve dirige el establecimiento que la firma tiene en el antiguo monasterio de San Pedro de Villanueva. Durante un tiempo simultaneó esta responsabilidad con otras como la de responsable de la zona norte de la cadena. Bajo su dirección el parador de Villanueva ha logrado situarse en los primeros puestos de valoración de los usuarios de toda la red.

–Se ha anunciado una inversión superior a los 2 millones de euros en San Pedro de Villanueva.

–Es una gran noticia. Afectará al monumento nacional y Bien de Interés Cultural (BIC). Son fondos europeos, que gestionará Turespaña, cuyo objetivo es mejorar el patrimonio. No afecta a la parte hotelera donde Paradores ya invirtió 1,5 millones hace dos años. Un monumento nacional como este requiere ciertas actualizaciones. Cada inversión que se hace, y esta es muy relevante, afianza el futuro del lugar como Bien de Interés tanto para los trabajadores como para toda la comarca como recurso. Se habilitarán zonas susceptibles de ser museizadas, que sirvan para exponer mejor la parte arqueológica y nuevos espacios para atraer más cultura. Creo que en todo el proyecto fue decisivo que hubiera actividad cultural en el Parador.

–¿En qué punto está el proyecto?

–Es Turespaña quien está trabajando en ello. La actuación se llevará a cabo con los fondos Next Generation, están enfocados a la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio y afecta a cuarenta paradores de la red que están ubicados en edificios BIC o monumentos nacionales. Se hizo un trabajo previo por Turespaña para ver cuáles eran las necesidades del edificio. Un equipo estuvo varios días aquí y gracias también a la representación de la comarca, entre ellos nuestro alcalde (José Manuel González) y la propia parroquia, les encantó el lugar y su aprovechamiento y se incrementó la partida original, porque vieron muchas posibilidades.

–¿Qué actuaciones incluye?

–No conozco el proyecto en su definición final, pero se mejorará el edificio, la fachada, la iluminación, se actuará en el tejado, se pondrá en valor la torre del campanario, un lugar simbólico por el uso de las campanas por parte de los monjes benedictinos para la llamada a la pesca y de ello nuestra singular tradición de “el campanu” . Al equipo que vino también les llamó la atención la investigación que Otilia Requejo inició en los años 90, con la museización de los restos arqueológicos, las investigaciones que quedaron por hacer. Se intentará trabajar en el monasterio y su entorno sobre la idea de que de que aquí pudiese estar el solar primigenio del Reino de Asturias, todo ese concepto del Palacio del Rey Favila que se tiene como una leyenda o tradición , pero que la arqueología debe evidenciar.

–¿Cómo valora turísticamente 2022?

–La actividad ha sido muy buena y las ocupaciones altas. Estamos en un 65 por ciento de media anual. Es alta teniendo en cuenta que abrimos todo el año. Asturias tiene un posición buenísima con respecto a la situación sanitaria que hemos vivido. Lo que era una amenaza se ha convertido en una oportunidad, porque nuestras debilidades como destino se han convertido en fortaleza. El concepto de Paraíso Natural, de poca densidad de población y densidad turística ha pasado a ser un efecto llamada desde 2020. El problema que podemos tener ahora mismo en hostelería es la incertidumbre de cara a la planificación y las previsiones.

–La temporada se está alargando cada vez más. ¿Se puede hablar de desestacionalización?

–La parte positiva de 2022 es que ha vuelto el cliente internacional, inglés, alemán y americano, algo que afecta a toda la comarca, pero es verdad que a Paradores un poco más, si cabe. Eso es una oportunidad para que los inicios y finales de verano tengan un poco más de amplitud. No soy muy optimista sobre que seamos capaces de traer muchísima actividad en determinados meses. Es complejo por muchas condiciones y por el propio sector, integrado por empresas pequeñas que, en muchos casos, requieren de esa estacionalidad para su propia organización, descansos y mantenimiento de instalaciones.

–¿Cómo está posicionado el parador de Cangas de Onís en la red de Paradores?

–A nivel económico está dentro de los 15 paradores de mayor rentabilidad de la red. Tiene buena reputación y ha sido calificado como mejor parador de la red en muchas ocasiones por los clientes. Eso favorece poder seguir vendiendo y afianzando un trabajo que, desde el primer director y los sucesivos equipos, se ha ido estabilizando en una cultura hotelera de calidad y hospitalidad que no hace sino reflejar la hospitalidad asturiana, que es lo que nos diferencia. Tanto Cangas de Onís como Corias siempre están en el top tres o cuatro de toda la compañía en cuanto a la calidad percibida por el cliente. Aparte de estar en una instalación muy emblemática, eso lo da la hospitalidad no solo del equipo del parador sino la de toda nuestra comarca.

–El sector tiene problemas para encontrar personal, ¿ocurre lo mismo en el parador?

–Como sector hotelero y hostelero tenemos un gran reto en Asturias que es analizar correctamente cómo vamos a gestionar a las personas. Creo que habría que abordar las relaciones laborales de una manera diferente, porque no estamos logrando ser atractivos. Los jóvenes no conciben su manera de enfocarse en el ámbito profesional como lo hacemos en hostelería y esto pasa en todo el sector. En Asturias el problema es doble, sectorial y demográfico. La franja de edad de la que habitualmente nos nutrimos de personal es la más desfavorecida y va con una tendencia no muy halagüeña, por lo que debemos ser muy creativos para conseguir ser atractivos y atraer talento.

–¿Con qué medidas se puede atajar esto?

–Siendo creativos, focalizando mucho en la formación, en la creación de escuelas de hostelería, en mejorar condiciones y ser más atractivos en ellas. Es un sector intensivo y la estacionalidad también provoca una demanda altísima de necesidades de personal en momentos muy determinados del año, que desgraciadamente no se pueden mantener en el tiempo.

–El parador tiene una gran actividad cultural abierta la comarca.

–No entiendo Paradores de otra manera. Desde un punto de vista hotelero, Paradores debe tener una gestión impecable en lo económico, pero adicionalmente, como empresa pública que es, tiene que contestar a una serie de necesidades que tiene la sociedad. Tenemos que ofrecer una serie de atributos culturales al entorno. En primer lugar que todo el mundo se sienta bienvenido en este Monumento Nacional, con el atractivo de ser un lugar especial por el edificio, y que sea un complemento más de la actividad cultural que ya tiene Cangas de Onís. Esto lo pusimos en marcha a través de los encuentros culturales, las ponencias, los conciertos, las actividades de naturaleza. Tiene una función pública y es importante.

–También es un punto de extensión cultural de la Universidad de Oviedo.

–Se firmó el acuerdo hace dos años y se extendió al parador de Corias. Es fundamentalmente un acuerdo de desarrollo de la actividad cultural. La Universidad focaliza en el parador un lugar donde pueda trasladar parte de su actividad cultural y además nos suministra ponentes de la red de universidades así como sus recursos culturales, como la orquesta de la universidad o cualquier actividad que pueda desarrollar en el territorio y que el Parador sea el vehículo. Un ejemplo fue el programa Ópera para todos, por el que muchos de nuestros vecinos pudieron disfrutar de la ópera Norma en el Campoamor.

–¿Cómo ve el futuro turístico de la comarca?

–Estamos en un momento en el que tenemos que ser muy inteligentes para empezar a dirigir también los flujos de turismo que nos llegan a otros espacios y conceptos. La comarca está en el top de la visibilidad turística nacional y no podemos morir de éxito. Hay que intentar llegar a un turismo más respetuoso, sostenible y ecológico y concienciado que vea otros atributos que tenemos no tan visibles, y mejorar el turismo de calidad que sepa discernir y disfrutar de la calidad y nos vaya posicionando en haber conseguido gestionar ese flujo tan alto.

–¿Cómo de integrado está este establecimiento en el tejido empresarial de la comarca?

–Pertenecemos a asociaciones hoteleras, grupos de trabajo... La relación es continua y muy buena. Estamos muy focalizados en las empresas pequeñas del ámbito de la actividad turística sostenible. Somos socios fundadores de Ecopicos, la primera asociación de turismo sostenible y ecológico de los Picos de Europa. La red apuesta por las políticas de sostenibilidad apoyando este tipo de iniciativas para conseguir atraer turismo y que se desarrolle con nuestro entorno de la manera más sostenible y siempre buscando una didáctica conservacionista. Somos adicionalmente miembros del club de Ecoturismo de España que, si no recuero mal, uno de los primeros paradores que pertenece a este club.