Un mantenimiento real planificado, que el Principado y el Ayuntamiento de Llanes se pongan de acuerdo para que se acometa la renovación integral del sistema eléctrico del centro educativo, y un informe técnico que demuestre que las "debilidades" que muestra el edificio a través de diversas incidencias no afectan estructuralmente al inmueble. Son las peticiones de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Valdellera de Posada tras apreciar el incremento de grietas, el desprendimiento de azulejos, la rotura de tuberías o el estado del tejado, entre otros, y no tener una solución sobre la mesa. Reconocen que desde que se reunieron con el Ayuntamiento en diciembre, la comunicación es fluida y se están atendiendo las incidencias, pero creen que faltan cosas importantes por hacer en un edificio que tiene más de cuarenta años de antigüedad.

"Estamos muy contentos porque sí están cumpliendo en este aspecto de las actuaciones de mantenimiento", dijo Silvia Yanes, presidenta del AMPA en referencia a la actitud municipal, pero piden que no se queden ahí. "Que sigan trabajando en esta línea y que hagan un plan de mantenimiento real que las instalaciones puedan estar aptas a fecha de uno de septiembre, porque ahora muchas cosas no se pueden hacer porque los niños están en clase", indicó.

Desde 2018 la asociación tiene conocimiento de que el sistema eléctrico está obsoleto. Reconocen que el Ayuntamiento mostró una "buena predisposición" desde el principio e incluso realizó un proyecto que presentó al Principado, pero al que, según explican, la consejería de Educación "dio para atrás y realizó otro más ambicioso". La renovación de la instalación sigue sin llevarse a cabo. "Desde entonces las familias asistimos a un partido de tenis en que la pelota pasa de tejado a tejado sin llegar a una solución. La Consejería dice que debe asumirlo el Ayuntamiento y el Ayuntamiento que no, porque es inversión y no mantenimiento. "En otros concejos la Consejería los paga y en el nuestro no, y el Ayuntamiento, en nuestro propio concejo lo paga en unos centros sí otros no", afirmó la presidenta del AMPA que cree que es hora de que se haga. "Por lo menos que se sienten y lleguen a un acuerdo entre ellos", pidió. Aseguran que la situación les perjudica, puesto impide cosas como que se puedan utilizar electrodomésticos industriales en el comedor y no poder dar el salto digital en las aulas . "Están permitiendo que lleguen ordenadores desde Oviedo y no poder enchufarlos porque la red no lo soporta".

El AMPA defiende que el edificio va mostrando debilidades con incidencias que, según indicaron, han aumentado en el último curso. "Está mostrando debilidades. Es un edificio del año 80 en el que en todos estos años la inversión ha sido mínima y el mantenimiento nulo por parte de todos los gobiernos municipales". Creen que no se debe obviar estas señales y piden una "inspección técnica de todas las instalaciones", puesto que temen que si está obsoleto el sistema eléctrico el resto esté en las mismas condiciones. "Queremos que se miren las grietas, que nos aseguren que no son estructurales, el resto de las instalaciones, de gas, agua...". Han notificado a ambas Administraciones la situación y sus peticiones. "Sabemos que ha estado alguien de Infraestructuras Educativas del Principado, pero preferimos insistir y no esperar a que tenga que pasar algo como ocurrió en el Rey Pelayo en Gijón", afirma la representante de las familias, que piden que un informe avale las palabras de los técnicos municipales. "Y si de verdad el edificio está fuerte, a seguir trabajando por el mantenimiento real".

Yanes explicó que la caída de tejas el pasado noviembre provocó la llamada a los bomberos que hicieron un informe que, según indicó, refleja que la cubierta también está en mal estado. Y quiso aclarar que no existe amianto en la cubierta del edificio. "En un primer momento se pensó que podía haberlo, pero ante la gravedad del asunto se inspeccionó detenidamente y se trataba espuma de poliuretano en mal estado. Está descartado que haya amianto", dijo, a la vez que dejó claro que el AMPA está desvinculado de cualquier partido político: "Solo peleamos por el bien del colegio".