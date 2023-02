El club de atletismo de Infiesto ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar la instalación de una pista en la capital piloñesa. Tras quince días desde que comenzaron a movilizarse, ya han conseguido una importante participación, logrando alcanzar más de 1.000 firmas.

Se trata de una reivindicación importante para una localidad en la que se lleva practicando este deporte más de cuarenta años: "Llevamos mucho tiempo esperando por esta pista. Hemos decidido movilizamos porque queremos que se vea el interés que tenemos los piloñeses de que se lleve a cabo esa construcción", explica Beatriz Valiente, del club de atletismo y promotora de esta iniciativa en la que se ha volcado un buen número de personas.

Los más de treinta personas que integran el club, entre niños y adultos, actualmente entrenan en el llamado paseo del Sol, junto al río. La ubicación resulta incómoda para los atletas, incluso peligrosa debido al paso de los vehículos que, en muchas ocasiones, se saltan las señales de prohibido el paso: "La calle tiene a ambos lados una señal que indica que no se puede circular de cinco a ocho de la tarde, cuando entrenamos. Pero muchos coches se la saltan", indica Valiente. Para evitar que esto suceda, la Policía Local instala de manera provisional unas vallas que, en su defecto, son sustituidas por obstáculos improvisados con contenedores, una situación que para tanto para los deportistas como para las familias, debe solventarse con garantías.

La propuesta de construcción de una pista de atletismo en Infiesto tomó más presencia tras la gala del deporte del pasado mes de enero, cuando Beatriz Valiente trasladó al alcalde esta necesidad vecinal durante la recogida del premio a su trayectoria profesional. Los vecinos proponen aprovechar las obras de rehabilitación del antiguo instituto San Cipriano, que albergará varias instalaciones deportivas como un gimnasio o una bolera, para instalar el circuito en sus terrenos. Presuponen que podría ser una buena zona donde incluir una pista segura que cubra las necesidades de los atletas piloñeses.

Ante esta petición, el alcalde de Piloña, Iván Allende, ha manifestado su intención de analizar la solicitud y declara la voluntad política de tratar de ampliar el complejo de San Cipriano para poder desarrollar este tipo de instalaciones deportivas, " En este momento no me puedo comprometer a nada sin tener los bocetos de esa ampliación. Pero lo importante es que hasta a este momento no teníamos el espacio para poder desarrollarlo y ahora lo tenemos", avanza.

De momento, los atletas de Piloña continúan con su reivindicación apoyados por varios establecimientos de la localidad que colaboran para facilitar la participación de los vecinos en una campaña que sigue sumando firmas.