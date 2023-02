El sentimiento de las raíces familiares maternas siempre estuvo latente en el corazón de María Cecilia Quintana Ramírez. El deseo de conocer la tierra de su abuela, Caldevilla (Piloña), se vió cumplido esta semana. La peruana visita junto a su marido, César Augusto Ramírez, y sus hijos, Ángelo Fabrizio y Stefano Geoffrey, el concejo piloñes, donde fueron recibidos por el alcalde, Iván Allende y varios concejales.

La historia de esta familia comenzó en Cuba hace noventa años. Fue allí donde la abuela de María Cecilia, la piloñesa Marina Blanco Collado, se casó con Manuel Ramírez Martínez. Cinco años después se trasladaron a Callao, en el centro oeste de Perú. De su enlace nació Anita Ramírez Blanco, madre de María Cecilia, que transmitió a su hija su deseo de visitar a los parientes asturianos y conocer la tierra donde nació su madre, algo que ella no pudo cumplir. "Siempre tuvieron relación con la familia española. Lamentablemente, la abuela murió en 1941, pero el abuelo Manuel siguió siempre manteniendo la comunicación con la familia de aquí de su mujer". Primero fue por carta y luego por teléfono. "Yo siempre escuché hablar de la familia de España y siempre tuve ese sentimiento hacia ellos. Ese cariño yo se lo transmití a mis hijos", señala Quintana.

María Cecilia creció con mucho apego a su tía segunda, Angelita Blanco Junquera, prima carnal de su madre y vecina de Piloña, con la que estos días comparte sentimientos y revive la historia familiar. "Después del covid decidimos que no se podía prolongar más este viaje. Teníamos que venir en busca de la familia materna y conocer nuestra sangre y mi origen materno", añade la mujer.

La familia peruana no tiene palabras para describir lo "lindo" que es el concejo natal de su abuela y la familia, "que es como yo la imaginaba", explica. Ahora residen en Lima, donde su marido es médico cirujano y ella trabaja en contabilidad. Su hijo mayor, Stefano, con 21 años, estudia medicina y tiene previsto realizar el MIR en Oviedo en un futuro. "Sabemos que aquí la medicina es muy avanzada. Tengo pensado venir al acabar mi carrera para hacer el MIR, que me dicen que es el más importante de España para hacer la especialidad", dice. Ángelo, de 17 años, estudia Ciencias del Deporte y no descarta continuar en un futuro sus estudios en España. Ambos son futbolistas, el mayor llegó a jugar en el equipo Alianza Lima y es forofo del Real Madrid. El pequeño lo es del Barcelona. Todos reconocen la situación política en Perú ahora es "difícil" por la "corrupción" detectada que, incluso, generó la detención en diciembre del presidente del país. Durante la recepción de este jueves en el Ayuntamiento el alcalde de Piloña les habló sobre el concejo y les hizo varios obsequios. Ellos le entregaron una insignia de Perú.