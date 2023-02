"Previsión" para que los visitantes no se lleven una "mala imagen". Es lo que pidió ayer el presidente de la asociación de empresarios de los Picos de Europa (Incatur), Saúl Pascual, a las administraciones para evitar caravanas y retenciones como las que afectaron el pasado fin de semana al acceso de Covadonga y Los Lagos. La situación se generó por una importante llegada de visitantes atraídos por el paisaje, la nieve y el sol, conjugada con la merma de los aparcamientos disponibles por la nieve en los Lagos y la bajada de la barrera en el inicio de la carretera en Covadonga.

"Estas cosas se pueden prever, porque son fines de semana con buen tiempo, sol y nieve arriba, y eso hace que haya gente. Creo que tendrían que entenderse el Ayuntamiento y el Principado e intentar solucionar el tema, porque es evidente que la gente se lleva una mala imagen de la zona", afirmó Pascual, recordando que Incatur ya planteó hace tiempo una solución para el estacionamiento durante el invierno a la mesa del plan de acceso a Lagos. "El tema del estacionamiento ya se plasmó por escrito y era una de las propuestas que teníamos", indicó el empresario, explicando que, si no tuviera nieve, el aparcamiento de Buferrera dispondría de unas trescientas plazas más.

El presidente de Incatur defiende la necesidad de una solución al tratarse de "un recurso turístico" de la temporada de invierno que contribuye a la actividad fuera de los meses de mayor afluencia. "Viene mucha gente del centro de Asturias a pasar el día y si los metes en una caravana de este tipo, la imagen que se llevan de la zona es mala", sostiene Pascual, que reclama que, al menos, haya personal que pueda informar. "Si colapsas el acceso, también colapsas Covadonga. El fin de semana pasado se generaron colas de dos horas que también afectaron a quienes iban al real sitio y va pasa igual", añadió.

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González (PP), presagió para este fin de sema la repetición de los problemas del pasado, ya que solo estén liberadas de nieve unas setenta plazas de las más de trescientas que hay Buferrera. De hecho, el Ayuntamiento despejó ayer el acceso de la pista del lago Enol hasta el refugio. "Estamos pendientes de la reunión del martes con el Principado. La situación va a ser igual que el fin de semana pasado, porque no se limpió de nieve el aparcamiento y de las casi cuatrocientas plazas que hay solo hay operativas unas setenta. Se prevé otro fin de semana con la barrera bajada y retenciones en Covadonga", dijo el regidor, que esta misma semana pidió al Principado que retire los bordillos de parking que impiden que la máquina quitanieves acceda. González agradeció las palabras del consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, de trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento para mejorar el plan de acceso a los Lagos. "Es lo que llevamos diciendo años. Queremos ser los aliados del Principado para buscar soluciones definitivas a los problemas que hay en la accesibilidad en los Picos, pero no solo en temporada alta", indicó, mostrándose convencido de que es una zona donde todos los asturianos pueden ir a disfrutar "con servicios de calidad". En este punto, rebatió las palabra de Calvo que advirtió que Covadonga y Los Lagos "no es un lugar de recreo, sino de alta montaña" que entrama peligrosidad. "Sí es un parque de recreo con las medidas de seguridad que se tienen que tener en cuenta al estar en una zona de montaña y parque nacional. Pero esto es para disfrutar de una forma sostenible", concluyó.