Indignación en Covadonga ante el colapso por falta de aparcamientos en los Lagos: "A las nueve ya estaba todo lleno"

Un fin de semana más, el buen tiempo y la nieve convirtieron Covadonga en el plan escogido de muchos asturianos y turistas para pasar un sábado al aire libre frente a un paisaje natural de lujo, un atractivo turístico que, lamentablemente, solo pudieron disfrutar unos pocos. Con las plazas de aparcamiento limitadas por la acumulación de nieve en el parking de Buferrera y, ante la falta de un servicio de transporte de autobús en temporada baja, la carretera a los Lagos volvió a abarrotarse en un continuo ir y venir de vehículos que, al llegar a la glorieta, se encontraban con la barrera de acceso cerrada. Madrugar para contemplar la estampa invernal no sirvió de mucho este sábado, dado que las sesenta plazas funcionales entre el aparcamiento de La Tiese y Buferrera, de las casi cuatrocientas que hay disponibles en condiciones normales, se completaban a primera hora de la mañana provocando la saturación en la zona: “A las nueve y media ya estaba todo lleno”, declaraban los operarios de regulación del tráfico que, uno a uno, iban indicando a los vehículos la obligatoriedad de dar media vuelta.

A pesar de que la circulación de los turismos se desarrolló de manera fluida durante toda la mañana, ello no evitó que se produjeran momentos de colapso para la impaciencia de aquellos que se agolpaban en la carretera de subida al Real Sitio, esperando durante largos periodos de tiempo la apertura de la barrera frente a la rotonda de El Peregrino: “Queríamos subir con los niños a ver la nieve. Llevamos más de media hora esperando, pero si esto sigue así nos iremos”, lamentó Iván Colón, vecino de Madrid, que se encontraba con su familia de paso por Covadonga en su visita por el municipio cangués.

Los intervalos de tiempo en los que se permitía el acceso de los coches más afortunados, suponían una cuestión de suerte para indignación de los allí presentes: “si saben que esto va a ocurrir deberían buscar un sistema para que no estemos dando vueltas en la rotonda a ver si coincide que nos abren o no”, criticó un turista madrileño.

El desconcierto y el enfado era generalizado entre los visitantes quienes denunciaron la situación y reclamaron alternativas urgentes para evitar que el problema en los accesos pueda seguir produciéndose: “Entiendo que en temporada baja no haya limitaciones pero tendría que haber, por ejemplo, un plan de transporte los findes de semana o alguna alternativa para facilitar que la gente no venga hasta aquí y se quede sin subir”, declaraba José Carlos García, quien había planificado su viaje desde Salamanca expresamente para ver el Enol y el Ercina nevados, algo que esa mañana no lograría conseguir: “Nosotros vinimos a las nueve y ya no se podía pasar. Cinco horas de viaje para no poder acceder. De momento sigo viendo la imagen en el móvil, intentaremos subir esta tarde o mañana”.

Ante este contratiempo, muchos optaron por acceder a los Lagos en taxi, incluso algunos valientes se lanzaron a la aventura caminando doce kilómetros hasta la cima. Es el caso de Adriana Álvarez y su grupo de seis amigos procedentes de Luanco, conocedores de la situación, venían mentalizados para enfrentarse a este obstáculo: “somos de aquí y sabemos que hay este problema siempre. Barajamos la opción de coger un taxi, pero creo que probaremos a subir caminando”, contaron. Sin embargo, la indignación y la impaciencia obligaron a la mayoría de los turistas a renunciar a la espera y abandonaron toda esperanza de visitar los Lagos, al menos a lo largo de esa jornada.

El reclamo turístico del día, sin duda, respondía a la estampa paisajística de los Lagos de Covadonga, un turismo que, salvo alguna excepción, muchos calificaron “de recreo” enfocado en contemplar las vistas y hacer fotografías. Fueron pocos los visitantes que mostraron su preocupación en la preparación para acceder a este tipo de espacios naturales. “Nosotros queremos ver el Lago Bricial y para ello venimos preparados con nuestras equipaciones de montaña. Sin embargo, hay gente que no es consciente. Yo he llegado ver a gente en la Ruta del Cares con tacones, y aquí pasarán cosas parecidas”, comentó José Manuel Fernández, vecino de Ponferrada.