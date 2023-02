La pasión llanisca de Jesús Batalla

Jesús Batalla emprende a paso ligero la cuesta de La Tijerina en Llanes como si de una llanura se tratase. A sus 89 años de edad, este marinero jubilado, de mente despierta, derrocha energía tras una vida intensa y azarosa que comenzó el día 4 de enero de 1934, cuando nació en el puesto diecisiete de los veintidós hijos que tuvieron Ramón Batalla y Esperanza Díaz. Jesús se dirige a una de las panorámicas que reconoce como esencial en su vida: la de Puertu Chicu. Es la misma que contempla desde su casa, una última planta sin ascensor a la que llega tras subir varias veces cada día setenta escalones. Los tiene contados.

En la actualidad, Batalla dedica su tiempo a caminar entre ocho y diez kilómetros al día, jugar con los amigos a las cartas y al dominó, a la familia y a las fiestas de Santa Ana, patrona de los marineros, cuya comisión preside desde hace 35 años y para la que recauda con su primo Samuel Batalla los donativos para la organización de los festejos. Pertenece a una extensa saga de pescadores y es uno de los protagonistas del libro "Llanes, gente de mar", de la cofradía llanisca. De padre marinero y madre vendedora de pescado, entre otras muchas faenas, este llanisco es una persona muy apreciada en su localidad natal. Su amor por Llanes y su disposición a ayudar en todo lo que pueda ser útil han sido una constante en su vida.

Fue voluntario a limpiar la costa del concejo cuando el chapapote del buque Prestige llegó al litoral. "Fui a ayudar a mi aire, sin cobrar nada", afirma. Recientemente, participó en la limpieza de playas impulsada por la asociación Ambiente Europeo, dedicada a la protección del medio ambiente. El organismo ha destacado que Jesús es el voluntario de más edad que figura en sus registros de los 26.000 que han participado en alguna de las setecientas limpiezas realizadas. "Voy con ganas a colaborar, porque quiero mucho a Llanes, soy de Llanes y sin Llanes yo no viviría", dice convencido.

Cuenta Jesús que no tuvo unos zapatos nuevos hasta los 19 años y que en su niñez le tocó andar descalzo en muchas ocasiones. No descarta que el secreto para tener tan buena salud a su edad pueda ser el hambre que pasó, aunque matiza: "Hambre no, pero ganas de comer sí. Mi madre, que nos tuvo a todos en casa, tenía un plato preparado para cada uno y nos poníamos en fila. Alguno se colaba y el último quedaba sin nada", recuerda con una sonrisa.

El "Fede" fue el primer barco en el que trabajó a los 16 años. Luego estuvo en el "Villa de Llanes" y en su última etapa en la profesión se hizo con un bote al que bautizó como "22 hermanos" y con el que se dedicó a coger percebes y calamares.

Recuerda Batalla que en la mili, que hizo en Ferrol, aprendió la profesión de camarero atendiendo a los oficiales. "Me vino bien, pero me acordaba mucho de mi madre y, aunque podía haber seguido, volví", comenta. La experiencia le sirvió para ser uno de los profesionales más considerados en el sector en Llanes y Ribadesella, donde sirvió banquetes y fiestas en los mejores hoteles, restaurantes y casas particulares de la época. Trabajó también en una fábrica de alpargatas, en una de anchoas y tuvo un kiosco en Puertu Chicu. En 1960 emigró a Alemania. Fue con una empresa como albañil con un contrato de un año y se quedó ocho. Volvió en 1962 para casarse con su novia, la también llanisca Elena Llorente y juntos regresaron al país germano, no sin antes pasar la luna de miel en París. "En Alemania ahorramos para comprarnos una casa aquí" destaca.

De todos sus compañeros era el que mejor se apañaba con el idioma. "Me arreglaba de oído y me mandaban a mí a comprar lo de todos", afirma. Siempre añoró Llanes mientras estuvo fuera. Tuvo tres hijos y ahora disfruta con su mujer de cuatro nietos. Reconoce que su vida ha estado llena de "mucha tristeza y mucha alegría". A pesar de todo, afirma que ha sido y es feliz.