Lilian Galán González, madre de Andrea Alonso Galán, ha querido agradecer las muestras de condolencia recibidas tras el fallecimiento de su hija Andrea a causa del sarcoma de Ewing. "La familia de Andrea queremos dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por las muestras de cariño que hemos recibido estos días tan duros para nosotros. Han sido muchos los mensajes, llamadas, detalles florales y qué decir de la presencia de todo un concejo que pasó por el Tanatorio y familiares y amigos que nos acompañaron desde otros puntos de Asturias, Madrid y Cantabria", aseveró.

Asimismo, Lilian, que siempre estuvo al pie del cañón durante toda la enfermedad de su hija y colaborando a lo largo de todas las campañas de recaudación de fondos para la investigación de ese cáncer fatídico, el sarcoma de Ewing, apuntó que "si ella hubiese visto que otra vez revolucionó al concejo entero ....y la cantidad de gente que otra vez más demostró lo que la querían y cómo la despidieron en ese funeral tan guapo que ofició el Abad de Covadonga -don Adolfo Mariño-, con ese coro y el aplauso que recibió en el momento que íbamos a salir para Gijón".

"No sé cómo expresar el agradecimiento que sentimos por tanta muestra de cariño. Un simple GRACIAS -con mayúsculas- me parece poco", dijo Lilian, quien añadió: "Nos tendremos que reponer poco a poco y dejarla descansar que ha sufrido mucho en estos dos años y medio, aunque no lo daba nunca a ver. Y en homenaje a ella tenemos que seguir luchando para conseguir un tratamiento que termine con este durísimo cáncer infantil que es el Sarcoma de Ewing y a día de hoy no tenemos tratamientos curativos".

La familia de Andrea Alonso Galán, que reside en el núcleo rural de Nieda (Cangas de Onís), junto a la Asociación "Todos somos Iván", ésta fundada por Juanjo Pulido y María José Pellón, de la localidad cántabra de Noja, piensa seguir “haciendo eventos, San Silvestre, marchas... lo que sea para recaudar más fondos para investigación. Nosotros junto a la Asociación Todos somos Iván lo conseguiremos para que otros niñ@s no pasen por lo mismo. Muchas gracias a todos de corazón, de los padres y hermanas de Andrea”.