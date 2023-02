Las familias de Llanes se movilizan para exigir que se cubran las dos plazas de pediatra del centro de salud

Que se cubran las dos plazas de pediatría del centro de salud de Llanes. Ese es el objetivo de cientos de padres y madres del concejo que se están movilizando para luchar ante el "grave problema" de la falta de estos especialistas: llevan un mes sin ninguno y exigen la reposición de los profesionales. Así lo explicaron ayer lunes durante una rueda de prensa en la que tres de las madres afectadas expusieron la situación, aclarando que esta también repercute en los concejos de Cabrales, Ribadedeva y las dos Peñamelleras, municipios a los que uno de los dos profesionales daba servicio periódicamente.

Según relataron las afectadas, una de las plazas quedó descubierta hace años, la otra empezó por no cubrirse las horas correspondientes tras una reducción de jornada de la titular para terminar "volviéndose un servicio inaccesible y finalmente desde hace un mes no tenemos pediatra". Las familias tienen en marcha varias acciones para hacerse oír. Han convocado para el jueves a las 09.45 horas frente al centro de salud llanisco una protesta pacífica bajo el lema "SOS pediatras Llanes", a la que invitan a participar a todos los padres y madres y a los que no lo son para apoyar su demanda sean o no del concejo. "Pueden venir de cualquier municipio y prestarnos su apoyo, es un problema que nos afecta a todos", explicó Patricia Paradela, una de las representantes de las familias que intervino ayer.

Son conscientes de la "difícil" situación que atraviesa la Atención Primaria, pero para ellos eso "no justifica la situación de precariedad en la que quedan nuestros hijas e hijos" que son atendidos "los días que prestan servicio" por un profesional sin especialidad pediátrica, en este caso un médico de familia. Los afectados esgrimieron datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2022 que sitúan la población de hasta 14 años en los municipios afectados en 1.918 niños, de los que 1.549 estarían en Llanes. Creen que esta situación vulnera los derechos de la población infantil y adolescente al no permitirles acceder al "más alto nivel de salud", al igual que la población adulta. "Esto se ha mantenido durante mucho tiempo y tiene que acabar ya. No es una cuestión trivial, pues se trata del bienestar de lo más importante que tenemos. Velar por la salud de la población infantil y juvenil es velar por la salud de los adultos del mañana", destacó Silvia Yanes.

Otra de las madres, Vanesa Teixeira, expuso varios ejemplos de situaciones reales que está generando la falta de especialistas pediátricos, entre ellas la imposibilidad de que los niños recién nacidos reciban las revisiones pautadas en sus primeros meses de vida. Las tres portavoces quisieron dejar claro que en ningún caso cuestionan la labor de los profesionales del centro de salud. "Ellos, dentro de sus posibilidades, están haciendo que esta situación no sea tan sangrante", explicó Teixeira.

Otra de las iniciativas de protesta que tienen en marcha, además de la difusión por redes sociales de lo que sucede, es el registro de quejas individuales de los afectados dirigidas a la gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Para ello están facilitando la cumplimentación de la documentación y el acceso a la misma y que todo el mundo pueda tener la oportunidad de presentar su queja. Hasta el pasado viernes ya se habían registrado cincuenta y se espera que en estos días sean muchas más.

El equipo de gobierno llanisco, con el alcalde Enrique Riestra a la cabeza, estuvo presente en la rueda de prensa para expresar así su apoyo a las reivindicaciones de las familias. "Necesitamos una solución. Tenemos derecho a tener un servicio de calidad y que nuestros hijos sean vistos por un pediatra", incidieron por su parte las madres.