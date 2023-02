El Ayuntamiento de Ribadesella está ultimando el convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para actuar sobre cuarenta y uno de los cuarenta y cuatro pasos a nivel que tiene el concejo. Del total de los existentes, más de veinte serán eliminados. Algunos de los que se suprimirán están en Cuevas, en la zona de La Tejera, en Llovio o en Meluerda, entre otros lugares.

Las previsiones iniciales contemplan actuar en 27 pasos a nivel y 14 intersecciones. Se trata de un contrato para la mejora, supresión y reordenación de estos puntos y otros cruces localizados en el recorrido de la línea de Oviedo a Santander y de la de Ribadesella Puerto desde Llovio.

"Dentro de las mejoras y reordenación está la supresión del mayor número de pasos a nivel posible y otras intersecciones de estas dos líneas. La mayoría de ellos cuentan solamente con señalización vertical, sin barreras ni señales luminosas", explicó el alcalde, Ramón Canal, que incidió en la importancia que tiene esta planificación para la seguridad en Ribadesella. "Hubo muertes y accidentes en varios de ellos. Esta actuación es fundamental para la seguridad y también para la accesibilidad", dijo Canal. Los pasos a nivel que no se supriman quedarán "perfectamente señalizados y con visibilidad suficiente", añadió el regidor.

Canal confirmó que el impulso de este proyecto permitirá también llevar a cabo el paso de peatones en el barrio de El Pochacu, a la entrada de la capital riosellana, una antigua demanda de los vecinos, que contaba con el visto bueno de Carreteras, pero no de Adif. Por el momento el documento está en el Ayuntamiento, donde se analizará. La intención del equipo de gobierno es consensuarlo con el resto de grupos municipales "Estamos trabajando con él para estudiarlo previamente y después presentarlo a los grupos para que tomemos una decisión consensuada", explicó el Alcalde.

El paso de cebra en el Pochacu permitirá a los vecinos cruzar la carretera y acceder al paseo de la ría. Hasta ahora no contaba con el visto bueno de Adif. "Tenemos permiso de Carreteras para hacerlo, pero Adif no nos permitía ese paso de peatones porque desembocaba en la vía y ese paso no estaba legalizado. Con esto podremos cerrar otros que son ilegales y dejar abierto ese con un paso de peatones. Es una mejora importantísima", señaló Canal.