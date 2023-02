El paso del tiempo deja huella. También en los veintiún bancos apadrinados por los residentes en la localidad cabraliega de Asiegu, en los que los efectos de la intemperie se estaban dejando notar. Necesitaban una actuación profunda y los vecinos se pusieron manos a la obra en una sextaferia intergeneracional. Niños y mayores se enfundaron la ropa de trabajo para acondicionar los bancos con nombre propio. Tanto la iniciativa de apadrinarlos, en 2019, como la de acondicionarlos ahora, partió de la Asociación Cultural Asiegu XXII. Cada padrino aporta para el mantenimiento de su banco una cantidad económica cada dos años.

En 2019, se decidió dar la posibilidad de adoptar uno o varios bancos como una original medida para conservar el mobiliario público. Todos llevan desde entonces el nombre de quien lo apadrinó o de las personas a quienes se lo quiso dedicar en una chapa adherida a la madera. "La gente identifica el banco con la persona. Ya no son los bancos de uno u otro barrio, sino que son el banco de tal o cual persona", comentó Javier Niembro, presidente del colectivo vecinal.

Para el arreglo, contaron con la aportación de material del Ayuntamiento de Cabrales. Algunos estaban muy estropeados, sobre todo por las patas. Además de lijarlos, pintarlos y limpiarlos, llevaron un trabajo importante de carpintería y restauración. Como la faena era grande y laboriosa, los bancos se trasladaron a la pista polideportiva del pueblo. Allí se terminarán estos días de arreglar. La anterior reparación solo fue pintar, lo mismo que ocurrirá dentro de dos o tres años, pero esta vez tocó una restauración integral.

Como dice Rocío Bueno, vecina e integrante de la directiva de Asiegu XXI, no se trata solo de arreglar los bancos, también son jornadas en que "nos juntamos mayores y pequeños para lijar y pintar y ,sobre todo, para que los niños se den cuenta de que hay que cuidar el mobiliario urbano. El hecho de que los bancos lleven el nombre de alguien querido anima aún más a los pequeños. "Unos llevan el nombre del güelu, otros del bisabuelu, o de ellos mismos, y parece que los críos lo hacen con más ilusión todavía", subraya Bueno.

Son bancos llenos de recuerdos, algunos de personas que ya no están, otros de los niños que van poblando el pueblo y muchos dedicados a varias personas de la misma familia. "No hay día que pasemos, que no nos sentemos y estos días que no están puestos en su lugar, nos acordamos de los bancos cada vez que pasamos por el lugar" explica Rocío Bueno. Hubo mucha faena, por lo que no se pudo acabar todo en un solo día y lo harán en próximas jornadas. Los mayores saben que actividades así son un buen ejemplo para los más pequeños, que aprenden a cuidar lo que es de todos, lo que cuestan las cosas y el esfuerzo que requiere mantenerlas. "Si ven que lo hacemos, ellos lo continuarán el día de mañana", comenta Rocío Bueno. En la fraternidad que caracteriza al pueblo, compartieron empanada y conversación a la vez que trabajaron. Ya solo queda dar la segunda mano de pintura. "La idea es pintarlos cada dos o tres años, pero una restauración integral como esta era necesaria ya, porque los bancos, están puestos desde 2007", comentó Javier Niembro.

Una vez acabada la faena, se devolverán a su sitio. La unión intergeneracional de Asiegu es un valor que trata de potenciar el colectivo vecinal y el cuidado de sus bancos es tanto un fin como un motivo para seguir estrechando esos lazos.