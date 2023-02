Unidos también por la enseñanza. Es la vocación que comparten Ana Isabel García Martínez y Alfredo García García. Los dos son cangueses y este año han coincidido en el colegio público Reconquista de Cangas de Onís como compañeros. Nada tendría de particular la situación si no fuera porque son madre e hijo, algo poco común en la historia del centro. Alfredo, de 19 años, está desarrollando sus primeras prácticas universitarias como docente en el Reconquista, un centro en el que él mismo estudió Primaria y donde ahora se encuentra con su progenitora en las zonas comunes y en la sala de profesores. También siguen en el centro algunos docentes de la época escolar del joven.

Ella es graduada en Magisterio por la Universidad de Oviedo y profesora de la asignatura de Asturianu. Y él está cursando segundo de la misma carrera en la misma universidad. Alfredo se decidió por esta profesión porque le gusta y porque además ya la ejercía su abuelo, Alfredo García Álvarez, que enseñó durante muchos años Historia en el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís, concejo del que fue alcalde durante dieciséis años. La dedicación a la enseñanza de su madre también tuvo que ver.

«Influyó mucho conocer la profesión por mi abuelo y por mi madre y además porque me gustaba, porque al final si no te gusta no tendría sentido», explica el joven. Se decidió por su colegio de la infancia para las prácticas, entre otras cosas, por la comodidad de estar en terreno conocido. Durante este mes está aprendiendo a enfrentarse a dar clase a los alumnos, a preparar la materia que tiene que exponer y a entrenar dinámicas diversas.

«La prácticas ayudan mucho a quitar el corte de dar clase. La experiencia es muy buena, anima y motiva mucho a seguir», dice el joven que quiere agradecer a su tutor Álvaro Barreiro, y al resto de profesores lo que le están ayudando. «Me lo están haciendo más fácil todo», afirma el joven. La anécdota de coincidir con su madre le hace gracia, y espera que en un futuro vuelvan a encontrarse como docentes siendo él ya maestro graduado.

Para Ana Isabel, la experiencia es una mezcla de orgullo como madre y de nostalgia por lo pronto que los hijos se hacen grandes: “Parece que fue ayer cuando traía a Alfredo de la mano a la escuela y verlo dando clase y oír que los alumnos le llaman 'profe' hace que me sienta muy orgullosa. También que me vengan a la mente muchos recuerdos de la época en la que él se sentaba en esos pupitres”, afirma su madre.

En unos días finalizarán las primeras prácticas de Alfredo que al aliciente que tiene la experiencia para cualquier estudiante universitario, en su caso, se une la circunstancia de hacerlo como compañero de su madre.