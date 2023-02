No están de acuerdo con la solución planteada por el Principado de dotar por el momento de un pediatra el centro de salud de Llanes y volverán a concentrarse el próximo dos de marzo en la villa llanisca. Así lo manifestaron ayer los afectados de SOS Pediatras Llanes, tras las explicaciones dadas sobre el asunto por el consejero Pablo Fernández en la comisión de Salud de la Junta General de este lunes. "Una única plaza cubierta por un pediatra es un parche, seguiremos luchando para conseguir dos", dijo Nieves Ventas, madre afectada por la situación e integrante del colectivo. Tampoco es suficiente para ellos la intención del Principado de seguir buscando profesionales o las soluciones provisionales planteadas.

Recuerdan que un pediatra es "insuficiente" para atender a los más dos mil niños que suman entre Llanes, Ribadedeva, Cabrales y las dos Peñamelleras. A lo que añaden el notable incremento de la población de la zona en verano, una circunstancia que puede "sobresaturar" al único especialista que va a haber por el momento. Dan también mucha importancia a las condiciones que se le den al nuevo profesional.

"Nuestro pediatra más cercano está a cuarenta y cinco minutos, en el Hospital de Arriondas, y en las grandes ciudades eso no pasa. Es un peligro, mucha gente no dispone de coche para desplazarse. Es importante que se cubran las dos plazas y que los profesionales tengan unas buenas condiciones para que se queden", comentó Ventas, que se preguntó cómo se va a asentar población en la zona rural si los niños y niñas no tienen pediatra.

La próxima protesta irá desde el ayuntamiento de Llanes al centro de salud el día 2 de marzo a las 16:45 horas para reclamar " el derecho de nuestros niñas y niños a tener un pediatra". Reconocen que es mejor tener un especialista que ninguno, pero no consideran que sea la solución definitiva que ellos sí ven en la cobertura definitiva de las dos plazas. "Lo que queremos es ver a los pediatras sentados en su consulta, con su plaza, conociendo a sus pacientes... Y mientras no lo veamos nos seguiremos manifestando, meteremos más quejas por el registro, se pedirán firmas. No vamos a parar hasta que estén los dos", afirman desde SOS Pediatras Llanes. Calificaron de "tercermundista" que ocurran cosas como que los bebés recién nacidos "estén sin revisiones".