“Nueva se mueve” y lo hace de lo lindo. Ayer la asociación de festejos de la localidad llanisca volvió a demostrar su implicación con el ocio y la diversión del vecindario y lo hizo con la organización de un simpático carnaval que celebraron por todo lo alto. Los primeros en saltar a escena en la tarde de ayer fueron unos treinta niños y niñas que, disfrazados con curiosos atuendos, se convirtieron en los grandes protagonistas de la jornada.

La magia de Don Carnal se adueñó de cada rincón de la carpa instalada en el centro de la localidad, donde los más pequeños tenían para su disfrute un completo programa de actividades y juegos. Uno de los grandes atractivos fue el pintacaras. El maquillaje contribuyó con maestría a perfeccionar los disfraces que lucían los niños. En la variedad estaba el gusto y el trabajo e realizado con ilusión y esfuerzo por muchas familias se notaba detrás de cada uno de los trajes y las máscaras: superhéroes, princesas, personajes de dibujos animados y de la narrativa infantil tradicional y algún que otro clásico.

El carnaval infantil, en el que participaron las monitoras de la empresa "Astureventos", se alargó desde las cuatro y media hasta pasadas las siete de la tarde. Casi cuatro horas de diversión en las que no faltaron bailes, chuches, globos y hasta la celebración de un cumpleaños feliz, el del pequeño Izan.

La fiesta, no obstante, no había hecho más que comenzar. La Asociación "Nueva se mueve" había preparado una noche especial de antroxu para los adultos, con un pasacalles y la actuación de la divertida charanga gijonesa "Folixa Pa Toos", que acude fiel a la cita carnavalera a la localidad desde hace varios años. Hubo un concurso de disfraces y pregón a cargo de un invitado de honor: Javier Hernanz, presidente de la Federación Española de Piragüismo y ex piragüista parragués.

El colectivo organizador, que integran cinco chicas jóvenes de la localidad, lleva nueve años dando la nota más alta en la convocatoria de un notable carnaval, y ayer no fue diferente. "Desde que lo organizamos nosotras ha tenido siempre muy buena acogida. Nos gusta movernos, nos implicamos mucho y la gente lo agradece bastante", explicó Carla Fernández Blanco. Se trata de un evento que comenzaron como una aventura y que se ha convertido en una tradición que cada año sale mejor, si cabe.

El toque musical de la velada lo pusieron la orquesta "Waikas" y "DJ Kike Lon", que amenizaron la fría noche poniendo a bailar a todos los presentes. Tras la entrega de premios del concurso, en el que se inscribieron una decena de participantes en cada una de las tres distintas categorías, tuvo lugar el famoso bingo de Nueva: una manera de dinamizar el comercio local que consistió en el reparto de vales para gastar en los establecimientos de Nueva.