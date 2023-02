Nacido en Gamonéu de Cangas y vecino de la capital del concejo desde los dieciséis años, Severino Asprón será el candidato del PSOE a la alcaldía de Cangas de Onís en las elecciones de mayo. Siempre se dedicó a la hostelería en varios establecimientos emblemáticos del concejo. Lleva militando más de veinte años en el partido y ha decidido dar el salto a la primera línea de la política local.

–¿Qué le lleva a dar este paso?

–Siempre tuve mucho interés por la política y lo hago por responsabilidad, para dar otra perspectiva a la política local.

–¿Qué objetivos tiene si llega a la alcaldía?

–Lo primero que me gustaría es que Cangas tuviera un centro de día. Es lo mas importante y lo que más demanda la gente, que ahora se tiene que desplazar al de Arriondas o al de Benia . Eso es lo prioritario. La población esta envejecida y es algo que vamos a necesitar todos. También un nuevo centro de salud, que ya propuso el exalcalde Alfredo García hace años y que el PSOE volvió a plantear a finales del pasado año a través de una moción.

–La propuesta que hay sobre la mesa ubica el centro de salud en las inmediaciones de la estación de autobuses...

–Se podría habilitar un espacio en el edificio de la plaza Camila Beceña hasta que se haga uno nuevo, para que las personas usuarias puedan disponer del centro de día en Cangas sin esperar a que se construya el que se proyecta junto al centro de salud.

–¿Cómo ve el sector ganadero?

–Apoyo al mundo rural y a los ganaderos al cien por cien. Habrá que sentarse e intentar negociar el tema del lobo y buscar una solución entre todos, porque la convivencia no es posible.

–¿Qué cree que puede aportar usted a la política canguesa?

–La capital necesita un cambio que afectaría a infraestructuras y a la reordenación del tráfico en zonas como la de Contranquil y la de los colegios, donde se podría hacer un carril bici.

–¿Cómo ve la regulación del acceso a los Lagos?

–Me gustaría mejorar el plan de acceso, coordinar con la Consejería y con Tráfico que la barrera no baje cuando están los aparcamientos vacíos. En este sentido, ya anunció el Principado un estudio para mejorar el funcionamiento. También me gustaría que en invierno siempre hubiera una quitanieves para mantener la carretera y los aparcamientos limpios. La gente quiere subir a los Lagos en invierno, no puede aparcar y tiene que dar la vuelta. Con buen talante y con diálogo, hay que abordar el tema con las autoridades competentes, pero nadie como Cangas de Onís para trasladar las necesidades del lugar al Principado.

–¿Cómo valora la gestión del gobierno del PP?

–Ha sido suave. Poco se hizo en estos años. En la capital, puntos como la avenida de Castilla están olvidados completamente. Es lo que nos traslada todo el mundo. En los festejos se deberían repartir los actos por los distintos barrios de Cangas para que pueda disfrutar todo el mundo de los eventos y no solo las calles principales

–¿Puede avanzarnos algo de la lista electoral?

–Pronto se dará a conocer. Hemos trabajado mucho en ella. Al margen de la candidatura, me gustaría que se reactivasen las Juventudes Socialistas de Cangas de Onís. Que los jóvenes que tengan inquietud por la política tengan su sitio donde reunirse y aportar sus ideas.

–¿Qué le diría a quien no le conoce para que le votara?

–Me presento con muchas ganas de trabajar, ilusión y hacer todo lo que se pueda por todo el concejo. Me comprometo a estar siempre pendiente de los problemas para darles solución en el menor tiempo posible.