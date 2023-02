Bulnes (Cabrales) ha perdido "un referente". Así lo reconocían ayer vecinos de la localidad tras la muerte de Rosalía Guerra Martínez, de 86 años, el pasado domingo. Rosa, como todos la conocían, era la última pastora bulnesa de una generación que dedicó su vida al pastoreo y a la elaboración del queso de Cabrales en los Picos de Europa. En su caso, en la majada de Trenerosa, donde pasaba las temporadas de verano "hasta que la echaba la nieve" y volvía a su residencia de Bulnes a pasar el invierno. Adoraba su profesión, porque para ella "era su vida, no un trabajo". Y era "fuerte y valiente", según explicaban ayer los que la conocieron y trataron. "Era la que más se atrevía en la Peña. Si no entraba Rosa, no entraba nadie", comentó un vecino destacando la fortaleza de esta mujer.

La Trenerosa era paso obligado para acometer el Urriellu, por lo que su presencia en la majada durante los veranos con su "buen queso" y latas de bebida la hizo muy popular entre el colectivo montañero por su carácter acogedor. En alguna ocasión tuvo que dar cobijo a alguno, cuando apretaban condiciones meteorológicas adversas. De hecho muchas personas de dentro y fuera de Cabrales acudieron ayer a su funeral en la iglesia bulnesa de San Martín a darle el último adiós. "Nos estamos quedando sin referencias de la gente mayor", comentó el alcalde, José Sánchez, que lamentó la pérdida de la vecina de Bulnes que en 2022 fue la imagen del cartel de la edición número cincuenta del certamen del queso de Cabrales. Trabajó en la majada hasta que la limitaciones de la edad se lo impidió y sintió tener que dejar de ir al puerto "porque era feliz allí". Aún así se mantuvo activa y lúcida hasta el final. Sus vecinos explicaron ayer que su profesión era para ella "mucho más que un trabajo". El pastoreo, el queso y Bulnes estaban permanentemente en su corazón. De esa generación, en el pueblo ahora solo queda Hortensio, su marido, con el que vivía en el barrio de arriba. Deja dos hijas, Begoña, que también reside en Bulnes, y Natalia, que tiene una gran vinculación con la localidad; además de tres nietas y dos bisnietos. Todos ellos han heredado de sus abuelos el amor por sus raíces. "Era muy trabajadora, luchadora y elaboraba un queso muy bueno". Su huella queda ya, para siempre, grabada en la memoria de Bulnes.