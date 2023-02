El Ayuntamiento de Ponga dará a la parroquia rural de Sobrefoz un plazo máximo de 48 horas para que saque de las escuelas las pertenencias de la entidad menor, antes de que el edificio pase a manos del Ayuntamiento. La decisión se toma a resultas del auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, por el que se autoriza al Ayuntamiento a "acceder a la escuela de Sobrefoz a fin de dar cumplimiento a la ejecución forzosa" contenida en las resoluciones para recuperar tanto este edificio como la casa del maestro. El Consistorio requirió las llaves en varias ocasiones a la Parroquia. El juzgado determina que la entrada se haga en horas "diurnas y en el término de 30 días" desde que se emite la resolución, contra la que cabe interponer un recurso de apelación. El tribunal estima la solicitud municipal para la entrada al inmueble de la antigua escuela.

El auto no autoriza el acceso a la casa del maestro, que está arrendada. El tribunal no lo considera necesario para la ejecución de las resoluciones administrativas del Ayuntamiento, haciendo prevalecer el derecho a la inviolabilidad del domicilio. La alcaldesa, Marta Alonso, que no tiene intención de echar a la inquilina de la casa, según aclaró hace meses, solicitará un aclaratorio en lo que se refiere al contrato de la vivienda, para que pase a ser un contrato entre la arrendataria y el Consistorio y deje de serlo con la parroquia de Sobrefoz.