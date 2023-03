El primero de marzo es un día de tradición indispensable para los vecinos de El Mazucu, en Llanes, para los que la fiesta del Santo Ángel de la Guarda es motivo para salir a la calle a celebrar y recordar a los que ya no están "ya caiga entre semana o no, llueva o haga sol" , declaraba el llanisco Luis Obeso Celorio, "El Páxaro", más de 33 años disfrutando de esta celebración.

Tal es así que ayer miércoles, día de intenso frío en la sierra del Cuera, este pueblo llanisco, el más alto del concejo, hizo honor a su patrón en una mañana gélida que no sirvió de excusa para los cientos de romeros que asistieron a la fiesta. Mozos y mozas de la parroquia de Caldueño y de otras localidades de la zona, se calzaron los trajes de porruanos y aldeanas y marcharon por las calles de El Mazucu combatiendo el termómetro con fervor y música y animados por el sonido de los voladores.

Los vecinos procesionaron junto a los dos ramos de pan dulce y salado y la imagen del santo a hombros de los porruanos. Medio centenar de aldeanas les seguían el paso haciendo sonar sus panderetas con las palmas congeladas "no siento las manos" decían algunas, pero sus cánticos parecían amainar la temperatura invernal motivada por las ganas de los más jóvenes del pueblo: "A mi no me importa el frío, me hace mucha ilusión. Vengo a esta fiesta desde que era un bebé", explicó la pequeña Rebeca Amez Villar de siete años.

La comitiva, presidida por "El Paxaru", el gaitero Manuel Vela y el tamboritero Gregorio Trespalacios, hizo su primera escala junto al "Monumento al Emigrante", monolito levantado en 1992 en homenaje de aquellos llaniscos que "nunca se fueron porque siempre soñaron con volver" , tal como reza la placa que lo acompaña. El párroco, Aurelio Burgos, dedicó entonces unas sentidas palabras en recuerdo a todos aquellos que "se fueron y no retornaron": "Nunca se van del corazón aquellos que se quiere, que se ama y que forman parte de la familia de El Mazucu. A los que fallecieron fuera y aquellos que siguen con el corazón aquí", reseñó.

La procesión continuó su camino hasta la capilla del santo, a la entrada del pueblo donde, tras la tradicional misa solemne al aire libre, tuvo lugar la subasta de los panes. Más de 200 euros pudieron recaudarse de la venta de los panes, además de otros cien que pagó gustosamente un vecino de Trubia. José Manuel Valdés se hizo con la gran rosca del Santo Ángel, la base que coronaba uno de los ramos. Una cita que no se perdieron tampoco los candidatos a la Alcaldía llanisca, el popular Tomás Antuña y el socialista Antonio Trevín, quien no dudó en comprar un par de roscos de pan.

Para cerrar los actos folclóricos de la mañana tuvo lugar un amplio repertorio de bailes regionales frente a la ermita, interpretado por los mozos de la parroquia y cantados por la artista llanisca Marta Elola.

Ya entrada la jornada vespertina, los vecinos disfrutarían de una verbena amenizada por el Grupo Norte y un DJ en la carpa habilitada en la entrada del pueblo. Y este sábado 4 de marzo, El Mazucu pondrá fin a sus fiestas patronales con una noche musical en la que no faltará música, más subastas y un bingo.