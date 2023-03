El semáforo ferroviario más molesto que se conoce está en Posada de Llanes. Se trata de la nueva señalización instalada el pasado mes de enero por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) junto al paso a nivel de la localidad llanisca. Su ubicación, sobre una de las aceras, no sólo estorba a los peatones sino que, además, perjudica a uno de los establecimientos de la zona, incapaz de desplegar el toldo dada la altura y cercanía de los focos. Los vecinos, descontentos, critican que el semáforo es "una chapuza, un sinsentido, un peligro y un incordio". Reivindican una pronta solución.

En Posada de Llanes no entienden el "despropósito" de la nueva señal ferroviaria colocada en la esquina de una calle, junto al paso a nivel. Denuncian que ocupa el tramo de acera que comunica con las vías, donde también se ha instalado un bolardo en forma de arco que impide el tránsito seguro. Todo ello provoca que los viandantes se vean obligados a rodear el semáforo y cruzar por debajo de la barrera de paso: "Es un peligro y un problema que afecta a todos, sobre todo a las personas con muletas o a aquellas que van en sillas de ruedas", explica una de las vecinas de la localidad, donde también critican que los tornillos de la señalización carecen de protección.

El inconveniente para los peatones es generalizado pero, además, está perjudicando a uno de los negocios del pueblo llanisco. Se trata de la panadería Lofer, cuya propietaria no puede desplegar el toldo. Se trata de una circunstancia que afecta a algunos de los productos que presenta en su escaparate y en el mostrador, atractivas elaboraciones de chocolate que ahora se ve obligada a esconder del sol tras una columna. "Cuando hace sol, por las mañanas entra de lleno por la cristalera, así que he tenido que retirar los bombones y todo lo que se puede derretir", apunta esta vecina de Posada, que espera que la situación se solucione lo más rápido posible. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la situación, sin solventar, amenaza los futuros dulces de Pascua: "Nos va a tocar sacar las monas y de seguir así no podemos ponerlas en el escaparate. Esperemos que lo resuelvan pronto", concluye.

Una reivindicación que apoya la propia alcaldesa de barrio de Posada de Llanes, Mónica Salas: "Somos la risión con esa obra", reconoce la representante vecinal, que ya ha pedido al Adif que rectifique