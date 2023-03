Posada de Llanes sigue a vueltas con el semáforo del paso a nivel. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) daba ayer por completada la instalación de este paso tras subsanar la interferencia del mástil de accionamiento de la barrera con el brazo del toldo de la panadería ubicada en ese punto.

Adif hizo ayer pública una nota en la que afirma que el proyecto global llevado a cabo en el paso a nivel de Posada de Llanes "incluye tecnología de vanguardia y la colocación de un mástil auxiliar para la señalización luminosa y acústica". "Los accionamientos son elementos que forman parte de las instalaciones de protección de un paso a nivel y que contribuyen a garantizar la seguridad del tránsito por carretera y ferroviario", señala. Reconoce que tras detectar el problema generado al establecimiento de panadería "los técnicos de Adif analizaron la situación y diseñaron un mecanismo que permitiera retranquear las señales luminosas para dejar libre el movimiento completo del toldo". Este mecanismo quedó instalado en la noche del lunes al martes.

Sin embargo, para los vecinos sigue existiendo la segunda parte del problema: la disposición de la base de la señalización sigue cortando el paso en la acera a los peatones. Adif recuerda que "existe un itinerario de uso exclusivo peatonal en este paso a nivel para atravesarlo" y recomienda a los viandantes "el uso de este itinerario y el respeto a bolardos y señales ubicados en otros puntos del paso por los que se prohíbe expresamente el acceso a peatones por razones de seguridad".

El problema para los vecinos radica en que la base del semáforo está anclada a la acera. A un lado de la estructura de señalización luminosa del tren está colocada otra señal de tráfico relativa al estacionamiento en el mismo lugar y, al otro, un bolardo que impide el paso hacia la vía. Con estos tres elementos "no queda casi espacio" para el paso de los peatones, que se ven obligados a rodear la estructura y salir a la carretera para pasar bajo la barrera levantada, algo que consideran "peligroso".

Los vecinos se alegran de que la parte del toldo esté solucionada, pero piden que se resuelva la otra situación que genera la disposición del semáforo en ese tramo final de la acera justo antes de llegar a la vía del tren.

"El problema para los ciudadanos sigue sin resolver porque el semáforo invade la acera y también está la señal de no aparcar, por lo que casi no se puede pasar y esto se agrava para una persona con movilidad reducida o un carrito de bebé", comenta un vecino. Los peatones piden que se desplace la base de manera que quede espacio en la acera para pasar.

La propiedad de la panadería dio cuenta del problema el 23 de enero, puesto que la situación les impedía utilizar el escaparate de su tienda. Al no poder extender el toldo, no podían colocar en él elaboraciones delicadas al no poder protegerlas del sol. Desde entonces la alcaldesa pedánea de Posada, Mónica Salas, ha venido teniendo contacto telefónico con Adif según confirmó hace unos días. Los vecinos confían en que Adif realice otra actuación que permita facilitar el paso a pie de las personas por el lugar. Estos confirmaron ayer que las barreras quedaron bajadas durante una media hora tras el paso de uno de los trenes por la localidad.