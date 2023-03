La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha solicitado tanto al Ayuntamiento de Ribadedeva como al Principado información sobre la legalidad de los cambios registrales que han detectado en los datos referidos a unas ruinas localizadas en la rasa costera caliza de Pimiango.

El colectivo hizo pública en la mañana de este martes una nota de prensa en la que tildan de "sorprendentes" los cambios introducidos en los datos registrales de esa propiedad ubicada en el lugar de Tronía un suelo que, según especifican, se ve "afectado por el Plan del Ordenación del Litoral (POLA)" y cuyo cambio podría facilitar un "aprovechamiento turístico" de mayor superficie que el permitido por la normativa hasta el momento. Además resaltan que el lugar se encuentra en el entorno de protección más inmediato de la Cueva de El Pindal "que discurre bajo esos terrenos".

Aseguran los conservacionistas también que la nota registral recoge una superficie de la vivienda de cincuenta metros cuadrados "antes de la reciente rehabilitación" que pasaría de esos cincuenta metros cuadrados a 354, cuando dicha rehabilitación no se habría realizado, según explicaron.

"Es llamativo que en esta nota registral se informe sobre una rehabilitación que transformó la vivienda original de 50 metros cuadrados en otra de 354 metros cuadrados. Si esta supuesta rehabilitación se hizo con la licencia municipal correspondiente y la Autorización de la Consejería de Medio Rural, debería haber constancia de ella, y no la hay", explican desde la Coordinadora Recalcan que tampoco hay constancia de esa rehabilitación en las últimas décadas, señalando que no se aprecia en los vuelos aéreos del Instituto Geográfico Nacional desde 1946, apreciándose en la imágenes de 2014 el estado ruinoso de las edificaciones. "No entendemos por tanto cuándo y cómo se produjo esa supuesta rehabilitación recogida en el registro".

La organización advierte que hace años ya se intentó desarrollar allí un complejo turístico que, de hacerse ahora, afectaría "fuertemente" a la Cueva. Temen que esta sea la intencionalidad a la luz "de los sospechosos movimientos registrales". Recuerdan que El Pindal es Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural, además de formar parte desde 2008 del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por su parte el Ayuntamiento solo tiene constancia de la solicitud de una licencia para la limpieza de la vegetación de las ruinas.

El alcalde, Jesús Bordás, explicó que en el caso de que se presente algún proyecto de obra, algo que no ha ocurrido hasta la fecha, estarán "vigilantes de que se cumpla con la legalidad vigente".