El candidato de Foro a la alcaldía de Llanes, José Alberto Concha, denunció ayer el retraso que sufren las obras del dragado del puerto de Llanes. La situación tendrá un "impacto" directo en la campaña de la xarda que comenzará este mismo mes, afirma. “Falta consulta, criterio y conocimiento. No se están sabiendo gestionar los recursos y esto nos aboca a un problema que los pescadores llevan semanas denunciando”, comentó Concha. Los pescadores llaniscos alertaron a principios de año de la necesidad de dragar el puerto interior antes del inicio de la campaña de la xarda, puesto que tienen varios amarres anulados porque no hay calado. El candidato de Foro exigió la puesta en marcha de un plan integral de mantenimiento. "El puerto tiene acumulación de ocle podrido y fango. Todo se hace sin consultar y sin conocimiento. No es un problema de recursos sino como se gestionan estos recursos", indicó.