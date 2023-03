"Para mí la Batalla de Covadonga fue real, pero cada uno es libre de pensar lo que quiera"

Conocido como el “Pintor de Batallas”, Augusto Ferrer-Dalmau es una autoridad en la pintura realista histórica y de escenas bélicas. Acaba de terminar “La Primera Victoria”, un cuadro que conmemora la Batalla de Covadonga y forma parte de la colección privada de la familia asturmexicana García Rivero. Será cedido temporalmente a Cangas de Onís para que sea exhibido en la Casa Riera. El pintor catalán acumula diversas distinciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla de la Orden de Isabel la Católica.

–Ha pintado muchas escenas bélicas previas, pero nunca una de la Batalla de Covadonga. ¿Qué supuso para usted este encargo?

–Uno de los retos más difíciles. Nunca había tocado esta época y jamás había hecho un cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera. Siempre habían sido batallas más lejanas y cuadros no de esta envergadura y de este tamaño. Ha sido un reto.

–Describa la escena del cuadro, lo que verá quien esté ante él

–Es el momento de la emboscada, que es lo que cuando estuve recorriendo la zona me sugirieron los bosques del entorno. No es una gran batalla, porque el escenario no da para ello, pero sí para una emboscada. Plasmo el momento en el que ya han roto las filas enemigas y se desborda, y empieza la huida del enemigo. Se ve arriba a don Pelayo celebrando la victoria o gritando. Es un cuadro vertical en caída. El enemigo ve que se le viene todo encima y huye. He usado el clima, la vegetación de la zona...

–Hay quien resta importancia a este hecho, e incluso quien niega que ocurriese ¿Qué les diría?

–Cada uno es libre de pensar y creer lo que quiera. Puedes leer y decir que estás convencido de que existió, que fue una gran batalla y otros que no hubo nada. En cualquier caso pasa como con el Rey Arturo, o en mi tierra con el tambor del Bruch que no deja de ser un hecho que pasa de padres a hijos y que llega hasta nuestros tiempos. Si existió o no para eso están los historiadores. Yo como artista plasmo lo que yo creo y esto es lo que me imagino.

–¿Diría que fue real?

–Para mi sí, porque yo creo en los historiadores, hay documentos que hablan de que ocurrió. Nunca me he creído que fue una gran batalla. Llámese batalla, encuentro o emboscada ocurrió algo, un contacto que tal vez con los años se exageró, pero que fue el comienzo de algo.

–Después de conocer y leer sobre Covadonga ¿qué importancia tiene el lugar?

–Es emblemático. En el colegio, los Jesuitas me enseñaron como parte de la historia que existió, que allí empezó la Reconquista. De pequeño te imaginabas la batalla de Covadonga.

–¿Genera polémica el cuadro?

–Es solo un cuadro, fantasía y leyenda para unos e historia para otros, lejos de cualquier corriente política o cualquier polémica . A quien el guste le gustará y a quien no le guste no pasa nada . No debería haber polémica por este cuadro pero si la hay es la señal de que la pintura sigue siendo un medio de expresión y libertad.

–¿Cómo se documentó para pintarlo?

–Nunca me planteé discutir si existió o no. Lo que me interesaba era plasmar en este cuadro lo más real posible era cómo iban vestidos, qué tipo de aspecto tenían unos y otros. Consulté con los que más entendían, el historiador y escritor Yeyo Balbás, especialista en la temática, y Mabel Villagra, especialista en el tema Islámico. Que el que vea el cuadro, aunque no crea en él, sepa que ese era el aspecto con el que combatían fuera en esa batalla o en otra. Fue la obsesión más importante que tuve . Han sido cuatro meses de trabajo, de documentación con los asesores, de decidir cada detalle, cada elemento de la indumentaria. El propio Balbás ha realizado un análisis exhaustivo de La Primera Victoria y que recomiendo consultar en YouTube.

–¿Cómo valora que sea Cangas de Onís donde se exhibirá la obra?

–Es donde debe estar. Iré a la presentación e intentaremos que nos acompañe un grupo de reconstrucción histórica vestido de la época, con sus escudos, espadas, cascos...

–¿Por qué el nombre de "La Primera Victoria"?

–Me lo dio Arturo Pérez Reverte. Cuando pinto un cuadro se lo enseño a las personas de confianza. Cuando le pregunté a Arturo, él me dijo: "La Primera Victoria".

–Es de los pocos pintores que ha acompañado a las tropas españoles en diferentes misiones como Afganistán o Líbano. ¿Qué aporta a su pintura realista el haber estado en primera línea?

–La fotografía tiene una función y el arte tiene otra, son formas de comunicar complementarias. Pero a través de la pintura transmites otro tipo de sensaciones. Y hemos descubierto, no solo yo, sino también otros ejércitos como el americano que los artistas utilizan un lenguaje de comunicación que tal vez llegue a más público. Estar allí te permite transmitir sensaciones a través del arte, además de dar a conocer la misión de los españolas en esos escenarios internacionales.

–Las redes sociales recogen estos días reacciones a La Primera Batalla, ¿destacaría alguna?,

–Me llegó especialmente un comentario de Santos Tejón Llaneza, concejal del Ayuntamiento de Gijón, que dijo "Dentro de los mitos de nuestra historia está Covadonga. Con todas las dudas acerca de su alcance yo creo en su transcendencia histórica, a pesar de manipulaciones posteriores; por eso la pintura de Ferrer-Dalmau refleja lo que para muchos asturianos está en nuestro subconsciente". Creo que si yo fuera asturiano pensaría lo mismo.

–¿Cuál es su próximo proyecto?

–El siguiente cuadro de grandes dimensiones es la defensa y victoria contra Francis Drake en la bahía de San Juan de Puerto Rico en 1595, llamada La Batalla de Puerto Rico.