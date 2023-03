Llanes presume de músculo económico. Ocho millones de inversión en la presente legislatura y un remanente de tesorería de 4.718.246 euros para este año. Estos fueron los datos expuestos este martes en la presentación de la liquidación presupuestaria de 2022 por parte del alcalde, Enrique Riestra, y del concejal de Hacienda, Lucio Carriles. "Es señal de buena salud económica del Ayuntamiento", destacó este último. Por su parte, el Alcalde aseguró que los números muestran que el saneamiento de las cuentas en Llanes "es real". El destino del ahorro municipal serán "necesidades del concejo y mejoras para los vecinos" tanto en la villa como en los pueblos y pronto se darán a conocer acciones concretas, dijo el Alcalde.

Carriles detalló que a la cifra del ahorro municipal se llega tras restar al remanente bruto de más de 8,6 millones "los saldos de dudoso cobro, obras adjudicadas el pasado año que aún no han comenzado y el exceso de financiación generado por subvenciones entre las que se encuentran las regulares y las extraordinarias", grupo en el que se incluyen los fondos para el Plan de Sostenibilidad Turística y el de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público, entre otros.

El Alcalde descartó que hubiera habido antes alguna legislatura que con recursos propios haya tenido este volumen de inversión, los ocho millones citados. "No ha habido una legislatura, incluyendo una pandemia de por medio, un un parón significativo y una bajada de ingresos, que con recursos propios haya tenido tanta inversión". Explicó que esto se debe a una "gestión responsable del dinero público", y recordó que hasta 2015 no hubo remanente positivo. Riestra no quiso dejar de lado que "a los cuatro días de entrar a gobernar se encontró con una sentencia que declaraba ilegal una licencia otorgada por el PSOE", por la que pedían 20 millones de euros, en alusión al caso Kaype, aunque no lo citó expresamente. Detalló que en ese mismo momento la cifra de la deuda municipal era de 7,5 millones de euros, "mientras que hoy en Llanes la economía municipal está saneada lo que nos permite mirar hacia el futuro”, afirmó.

Esta situación se ha alcanzado, según indicó Riestra, a fuerza de "ser prudentes y con una inversión con recursos propios que no hubo antes". Nadie puede decir "sin demostrarlo" que no se invirtió. Acerca del grado de cumplimiento del presupuesto municipal, Carriles confirmó que en los ingresos se ha superado lo presupuestado en un dos por ciento.