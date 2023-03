Inseguridad al caminar, desorientación, aislamiento y dificultad para moverse son algunas de las sensaciones que experimentaron este jueves los veinticinco alumnos del curso sobre turismo accesible que se imparte en Onís, dentro de la formación del Plan de Sostenibilidad Turística del Destino Onís Ecoturismo Picos de Europa. Los participantes, relacionados con el sector, realizaron una visita guiada a la quesería Vega de Ario, en Benia, poniéndose en el papel de personas con discapacidad auditiva, visual y motora. Unos lo hicieron provistos de antifaz para no ver, otros en sillas de ruedas y un tercer grupo con tapones en los oídos. Las sensaciones fueron muy diferentes y la experiencia sirvió para sensibilizar a los profesionales turísticos sobre la importancia de hacer un turismo inclusivo, adaptándolo a las necesidades de cualquier visitante con la mejora de la experiencia del viajero con discapacidad. "Me he sentido torpe con la silla y cuando me he puesto los tapones me he sentido aturdido, desorientado, sensaciones que no tienes habitualmente", explicó Ricardo Muñoz, alumno del curso.

"Todo es muy diferente, complicado, te da miedo caminar", comentó Arancha Sánchez tras llevar el antifaz puesto. Todos pasaron por la quesería, la sala de ahumado y también por la recreación de una cabaña de pastores. Cristóbal Díaz fue el encargado de explicarles el proceso del queso y Lluis Nel Estrada realizo la cata, donde hubo cabrales, gamonéu, casín y afuega'l Pitu. La gerente del plan de sostenibilidad, Clara Casanova, explicó que "merece la pena apostar por el turismo inclusivo" y que la accesibilidad es una parte que, a pesar de no estar contemplada explícitamente en el plan, sí es algo que se está potenciando con elementos accesibles en nuevos equipamientos, locución en el video promocional del concejo y en la web, donde se hará un sección específica, entre otras cosas. "Queremos que las personas con distinta discapacidad que lleguen a la web vean de antemano qué tienen, qué pueden visitar, dónde pueden aparcar el coche, qué lugares puede visitar...", indicó Casanova, quien apuntó que se va por buen camino. La consultura Equalitas Vitae fue la encargada de mostrar las herramientas para abordar el turismo inclusivo. "Enseñamos como crear productos accesibles para todas las personas, convertir lo que tienen en algo que sea útil para todo tipo de clientes, cómo tratar a personas con necesidades especiales, porque el trato humano es una herramienta muy buena de accesibilidad, y cómo comercializar y comunicar esos recursos y destinos turísticos accesibles" dijo la formadora Izaskun Benito, que estuvo acompañada Francisco Garrido, miembro también de la consultora. Todos los alumnos coincidieron en la importancia del curso realizado para poder dar un buen servicio a todos los públicos.