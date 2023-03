"La gente tiene miedo" en Cabrales por la proximidad del lobo a los pueblos

El avistamiento de dos lobos en poco tiempo en las cercanías de pueblos en Cabrales está condicionando la suelta del ganado en el monte bajo e, incluso, causa cierto temor en algunos vecinos para recorrer determinados senderos. Así lo denunció ayer el concejal de Foro Cabrales y candidato a la alcaldía, Fernando Nava, que exigió que se "tomen cartas en el asunto", incidiendo en que la situación que se está viviendo con el lobo "pone en riesgo la ganadería", un sector que definió como "la raíz de Cabrales". Nava indicó que el problema se agrava para los ganaderos con la presencia de ejemplares cerca de los pueblos, señalando que, a mayores, ahora afecta además "a los hábitos de vida de la gente. "Ya no es solo que mate ganado y que esté en zonas muy bajas, sino que hay gente que no se atreve a ir por determinados sitios a pasear y ganaderos que no se atreven a soltar el ganado en Arenas. No solo afecta a la ganadería que es la raíz de Cabrales, sino a la vida de la gente que empieza a tener miedo", comentó Nava.

El edil de Foro dijo haber recibido este sentir de varios vecinos y apuntó a la realización de "controles poblacionales importantes" como la única forma de mejorar la situación actual. Hace poco más de un mes se vio un ejemplar en las inmediaciones de Carreña y hace una semana otro en la zona de Sumonte, en las inmediaciones de Arenas. "La ganadería es la raíz de Cabrales, si perdemos esa raíz poco a poco se está poniendo en juego todo", sentencia Fernando Nava, quien calculo que solo entre el rio Casaño y el Cares hay una veintena de lobos. Los ganaderos y vecinos consultados este lunes por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en señalar que la situación es "crítica" para ellos y no recuerdan haber visto lobos tan cerca de poblaciones. "El tema del lobo ya se fue de las manos y el problema sigue avanzando", aseguró un ganadero en activo que considera que, por el momento, el problema serio lo tienen ellos más que la población. Tampoco lo recuerdan los pastores ya jubilados. "En mis tiempos no conocí al lobo", comentó Vicente López, natural de Camarmeña y vecino de Arenas. "Está muy abajo, cerca de la carretera y el río. Las cabras, ovejas e, incluso, las vacas no pueden estar sueltas porque las ataca. Yo tengo ovejas pero en una finca cerrada, no se pueden soltar", comentó Ceferino García, jubilado y vecino de Poo que fue pastor en su juventud. El Principado, junto a otras comunidades del Norte, mantiene un litigio contra la protección que le otorga al cánido su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y está tramitando el inicio de controles puntuales de población, de los que el primero podría darse antes de que el ganado comience a subir a los pastos altos, según explicó el consejero de Medio Rural Alejandro Calvo el pasado día 3 en Corao (Cangas de Onís).