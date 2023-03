El secretario general del PP, Álvaro Queipo, denunció ayer la "dramática" situación que a su juicio está viviendo Llanes a causa de una gestión "ineficiente" por parte del Gobierno del Principado. El diputado autonómico y portavoz de Infraestructuras popular en la Junta criticó las políticas de Barbón en materia de inversiones para carreteras y puertos que dice "se han cebado con Llanes". Así lo manifestó durante su visita al concejo acompañado de los diputados José Felgueres y Javier Brea, el candidato a la Alcaldía de Llanes Tomás Antuña y los concejales llaniscos Juan Carlos Armas y Lucio Carriles.

"Barbón castiga a Llanes porque a su juicio los llaniscos no votan bien", ironizó el secretario general. Se refirió asimismo al "cúmulo de incumplimientos" del Gobierno regional que se han producido en los últimos años. Una situación que achacó al "interés partidista" del presidente, Adrián Barbón: "No le importan los llaniscos, solo sus votos. Y lo ha demostrado en estos últimos cuatro años de gestión que prácticamente se ha cebado con Llanes", declaró Queipo. Una afirmación que comparten desde el Ayuntamiento llanisco. "Tenemos abandonado el concejo en cuanto a las infraestructuras y no vemos que vaya a haber más inversión. En los presupuestos de 2023 hay cero euros para las carreteras de Llanes", lamentó el edil popular Juan Carlos Armas.

Queipo visitó ayer junto a varios compañeros de partido una de las carreteras con más deterioro del municipio: la LL-2, que comunica la autopista con la entrada a la localidad llanisca de Andrín y el campo municipal de golf. Los populares denunciaron de nuevo el "vergonzoso" estado en el que se encuentra el vial, que cuenta con un gran socavón desde hace más de ocho años. A pesar de las continuas manifestaciones y reclamaciones, tanto por parte del Consistorio como de los llaniscos, que advierten de la peligrosidad de ese tramo, con una curva, el bache continúa sin arreglar. "Estamos cansados, nos lo arreglarán cuando haya un accidente", dijo Vicente Bustillo, vecino de Andrín.

En ese sentido, Tomás Antuña envió un mensaje contundente al secretario general del PSOE llanisco y candidato socialista en las próximas elecciones municipales, Antonio Trevín, al que emplazó a manifestarse contra la falta de actuación de su propio partido desde el Gobierno regional. "Yo es la quinta vez que vengo aquí para manifestarme. Y le digo al candidato del PSOE que, ya que hace vídeos contra las cosas que están mal hechas, que haga videos también sobre lo mal que lo hace el Principado", expresó.

Álvaro Queipo aprovechó la visita para recordar que las obras de mejora sobre el vial llanisco son solo una más de las promesas sin cumplir que acumula el Gobierno de Barbón y mencionó, entre otras, la promesa de construcción de tres rotondas en la localidad de Celorio o el dragado del puerto de la villa llanisca. Dos planes estos que continúan sin ejecución, así como también ocurre con el inicio de los trabajos de la carretera Puertas-Panes, recientemente anunciada. "Dicen que se ejecutará en siete meses, pero no dicen cuando va a comenzar. Tememos que esta obra se convierta en un reclamo electoral y que vuelvan a engañar a los llaniscos", concluyó.