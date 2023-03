La campaña de la xarda en Lastres ha comenzado marcada por las escasez de capturas. Una quincena de embarcaciones gallegas, procedentes de Pontevedra y La Coruña, y uno más de la flota local llastrina, iniciaban este pasado lunes la temporada con un primer día que se saldó con poco más de 1.800 kilos de pesca de esta especie. Poca abundancia en esta primera jornada, si bien los datos de ayer ya se elevaron a las doce toneladas. Con todo, no son cifras que de momento contenten a a los pescadores de la Cofradía de Santa María de Sábada.

La Cofradía tiene aún presentes los datos negativos de las últimas campañas y afrontan la nueva costera con incertidumbre. Los barcos de arrastre y de cerco parecen estar teniendo suerte con las capturas, pero los de anzuelo regresan de faenar prácticamente de vacío. "Empezamos la campaña pesimistas porque teníamos la referencia de los dos años anteriores que fueron regulares. Ese pesimismo se transformó en optimismo porque los cerqueros que andaban por el País Vasco pescaron mucha caballa y por la magnitud y la densidad de las bolsas presagiaban una buena pesquera. Pero la gente esperaba que esta semana se estuviese pescando ya en firme en anzuelo y la realidad muestra que no se está pescando nada", explicó Carlos Manso, secretario de la Cofradía de Lastres.

No obstante, los pescadores aseguran que es pronto para sacar conclusiones y creen que a lo largo de la semana que viene empezarán a verse mejores resultados. "El nerviosismo está ahí pero la gente no se desanima. Espero que la semana que viene estemos pescando al cien por cien", señala Manso, quien recuerda la importancia de esta campaña para la viabilidad de la Cofradía local: "De ello no depende nuestra supervivencia, pero sí nuestra viabilidad. Para poder mantener la calidad de los servicios dependemos de una buena campaña de la caballa", resaltó.

Con respecto a los precios de la xarda, aseguran que, en principio, están contentos. Si bien en estos momentos el kilo ronda los dos euros dada su escasez, lo habitual durante la campaña es que el coste oscile entre los 80 céntimos y el euro, según se venda como producto fresco o congelado.

Para los próximos días de costera se espera que aumenten las capturas y que lleguen a Lastres una media de 40 o 50 embarcaciones, un número "prudente", destacan por parte de la Cofradía, que permitirá a los pescadores trabajar de manera "cómoda y segura", dicen, dadas las características de espacio del puerto colungués que aún espera por la ejecución del dragado. "Ya nos avisaron de que está en marcha, esperemos que entre que acabe esta costera y empiece la del bocarte podamos tener el dragado listo", concluyó Manso.