Aprender acerca del arte conversando sobre la materia con una pintora y poder asistir además en directo a la creación de una obra. Es el privilegio del que han podido disfrutar los alumnos de cuarto de Primaria del colegio Reconquista de Cangas de Onís y lo han hecho acompañados por la pintora asturiana Covadonga Valdés Sobrecueva. Hace unos días ella estuvo en el centro para departir con los estudiantes sobre su trabajo y compartir con ellos algunos de los secretos de sus pinceles o de los elementos que le sirven de inspiración.

Valdés es natural de Ribadesella, aunque muy vinculada a Cangas de Onís, donde también residió. Trabaja a caballo entre su estudio riosellano y el que tiene en Londres, donde estudió Bellas Artes y trabajó muchos años con una extensa trayectoria de exposiciones y reconocimientos. En el centro educativo de Cangas de Onís los alumnos entrevistaron primero a la artista en la radio del colegio y allí aprendieron, entre otras cosas, que Covadonga Valdés se inició en la pintura a los siete años, practicando con su padre los domingos y que pronto descubrió cuál era su vocación. O que el paisaje y los objetos cotidianos son algunas de sus principales bases de inspiración.

Después tocó una prueba más difícil para el alumnado: hacer de guías a una pintora consagrada por la exposición dedicada a Paul Klee que ellos mismos realizaron, empapándose primero del artista y reproduciendo después algunas de sus principales obras que tienen expuestas en el centro educativo. El proyecto realizado por los estudiantes cuenta con la implicación de todo el profesorado y está coordinado por los tutores de cuarto Elena Fresno y Álvaro Barreiro.

Los escolares también le mostraron a Covadonga Valdés una exposición de animales hecha con material reciclado que se ha hecho en el centro. Ella atendió atenta a todas las explicaciones de los alumnos. "Estoy muy ilusionada, es volver a mi pasado y me interesa ver cómo enfocan el arte. Me parece muy interesante. Me gusta que tenga tanto protagonismo la creatividad aquí", comentó Valdés.

Los cuarenta alumnos de cuarto de Primaria del colegio Reconquista de Cangas de Onís disfrutaron mucho de la conversación con la pintora asturiana y también con la posterior muestra en vivo de su trabajo, que les permitió comprobar como una artista es capaz de hacer fluir su creatividad para dar lugar a una nueva obra creada en este caso ante los ojos de los estudiantes.