Diez ovejas y al menos tres corderos. Es el resultado del ataque del lobo en la noche de este pasado domingo en la zona de la Barriosa, por encima de Cimiano, en Peñamellera Baja. Es el segundo en menos de una semana al mismo rebaño, que se ha reducido a la mitad en este tiempo "Hice conteo el otro día y eran treinta y siete, lo hizo el guarda. Ahora he contado veintisiete. Antes tenía cincuenta. Están siendo ataques constantes y fuertes", comentó el propietario, Eduardo Cortés.

El afectado confirmó que la misma noche atacó en Panes, La Barriosa y Cimiano, en cotas muy bajas y muy cerca de poblaciones. Él tiene una plantación de manzana con denominación de origen y el rebaño pasta para mantener la finca limpia para recoger la cosecha. "No sé cuando llegan las ayudas y hay que traer ganado nuevo. No quiero dinero, preferiría que me repusieran los animales", dijo. Además de las pérdidas, están algunas aún por localizar y solo se certifican las reses muertas de las que se encuentre el cadáver. Los mastines que cuidan el rebaño en la finca presentan heridas, dijo Cortés.