Hace un mes que los vecinos de La Piñera, en Piloña, no saben nada de la empresa que realiza el saneamiento de la localidad y que ha dejado la actuación "a medias" con escenarios como una zanja abierta y tubería rota a la vista ante una vivienda, entre otras cosas. Una docena de vecinos se juntaron este martes para pedir al Principado que se dé solución al problema y que se ejecuten las obras "de la mejor manera posible", además de supervisar su evolución. Los vecinos aseguran que la empresa llegó en enero y tras actuar en unos cincuenta metros desapareció dejando parte del pueblo "embarcado en unas obras a medio hacer", en un estado que afecta a su vida diaria.

Los vecinos indicaron que tras adjudicarse las obras hace tres años aproximadamente del saneamiento de la localidad y otras zonas del río Piloña a su paso por Infiesto, los únicos movimientos que ha habido han dado como resultado esta situación. Los afectados ya dudan de hasta cuál será el proyecto que se va a llevar a cabo puesto que han ido observando cambios en estos meses sobre los que se presentó inicialmente. "Llevamos todo este tiempo sin que se haya hecho nada. Llegaron en enero y lo poco que hicieron fue con una falta de respeto para los vecinos, dejándolos con afectaciones lamentables. Y de repente lo dejaron todo", comentó Manuel Benayas.

Mari Cruz Fernández quiere que se deje como estaban los terrenos de su propiedad que lindan con el río, donde tenía una huerta. "Metieron la pala, me pusieron cuatro piedras. Yo no puedo bajar abajo porque tengo un salto inmenso. Esto es una chapuza. Solo quiero que me lo arreglen y quede como estaba, yo aquí tenia un huerto", explicó la vecina.

Los vecinos concentrados este martes indicaron que el alcalde, Iván Allende, se había interesado por el asunto y se comprometió a consultar con el Principado la situación actual del proyecto. La viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Roqueñí, anunció en una reciente visita a Areñes que las obras se culminarían pasado el verano. El Principado adjudicó la obra de saneamiento por 716.000 euros con un periodo de 24 meses de ejecución.