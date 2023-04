Visitar una auténtica cavidad natural de maduración de queso ya es posible en Onís. La puesta en marcha este lunes de la ruta de Cueva Quiliama abre al turismo la experiencia exclusiva de conocer un espacio en el que el gamonéu pasa al menos un mes tras ser elaborado y ahumado en las queserías. Una visita al día para diez privilegiados. La actividad está dando los primeros pasos, pero el éxito es rotundo: los visitantes quedan encandilados. "Para recomendar. Buscamos salirnos de los sitios más visitados y del mogollón y ha sido muy interesante", comentó Javier Plaza, vecino de Toledo que realizó la ruta junto a su Mujer Aurelia y su hija Lucía este martes.

Las visitas son gratuitas durante la Semana Santa y se puede participar previa inscripción en la oficina de información ubicada en el Centro de Interpretación del Quebrantahuesos, en la zona de Tullidi de Benia de Onís. El itinerario, que comienza en ese mismo punto, es compatible con otras rutas locales, como la de las Queserías, la ornitológica y otras de senderismo potenciadas a través del Plan de Sostenibilidad Turística del concejo, bajo el sello local de Onís Ecoturismo en Picos de Europa. Los participantes recorren a pie el kilómetro largo que les separa de la caverna. El paseo guiado permite ir valorando y tomando conciencia de todo lo que rodea el valorado producto. Está perfectamente señalizado y permite divisar los paisajes naturales que envuelven Benia, apreciar la actividad ganadera del concejo e, incluso, disfrutar de la experiencia de cruzar el río Ayones de piedra en piedra. "La ruta está muy bien señalizada, es bonita y valoras aún más el queso", comentó Salomé Fernández, vecina de Avilés que realizó el recorrido junto a Javier Menéndez.

Ainhoa Luiña, informadora turística, va explicando lo que se ve desde el inicio, pero también familiarizando al visitante con la cultura local en todos sus ámbitos y dando respuesta a las preguntas de las personas a las que acompaña. También detalla parte de lo que van a ver, como que el queso tiene marca de Denominación de Origen Protegida o que se puede elaborar hasta con tres leches mezcladas, de vaca, cabra y oveja. En el interior de la cueva se está el menor tiempo posible, para no alterar el ambiente y preservar las condiciones de temperatura y humedad que el producto requiere. Antes de entrar se facilitan gorro, guantes, mascarilla y luz frontal. Dentro no hay iluminación de ningún tipo. Cueva Quiliama no tiene grandes dimensiones y es propiedad de la quesería Cuevas de Quiliama, con la que el Ayuntamiento de Onís firmó un convenio para realizar estas visitas.

Tras el periodo gratuito de la Semana Santa, las visitas pasarán a costar tres euros para adultos y dos euros en el caso de los niños. Aún queda por establecer los días en que estará disponible la actividad.

Como recompensa final, tras salir de nuevo a la luz natural, los visitantes degustaron en un marco incomparable queso gamonéu. Su inconfundible sabor no dejó indiferente a nadie. Tampoco la visita.