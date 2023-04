Saúl Pascual Asprón no optará a la reelección como presidente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur). Lo confirmó este miércoles, tras explicar que el colectivo se reunirá en mayo para constituir la junta electoral y fijar los plazos para la presentación de candidaturas. Incatur cuenta con unos doscientos socios en toda la comarca. "Estamos intentando involucrar un poco a la gente, me daría pena que no saliera una candidatura que de continuidad al proyecto", explicó el todavía presidente, que ostenta el cargo desde hace cuatro años. A través de sus redes sociales Incatur está demandando la implicación de los socios bajo el lema "Hagamos que suceda", con mensajes como "Únete a nosotros y trabajemos juntos para hacer que suceda. Juntos podemos lograr grandes cosas y asegurar el éxito turístico de nuestra comarca".