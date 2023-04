Blanca, radiante y llanisca iba la novia

No se empezó para una ceremonia en concreto, pero se fue haciendo poco a poco, en los ratos que dejaba la artesanal confección y bordado de los coloridos paños, las telas adamascadas y el terciopelo negro de los trajes de aldeana que Josefina Fernández lleva haciendo en Cue (Llanes) muchísimos años.

Esa labor, para la que no había prisa, era un traje de novia inspirado en el traje de llanisca que fue finalmente acabado hace cinco años. Una fecha especial en la familia fue la razón que hizo que se terminara y se estrenara. Es una composición exclusiva única en esta empresa familiar y pocos más existen en el mundo. Fue la propia Josefina quien lo hizo y lo estrenó en 2018 cuando renovó sus votos al cumplir cincuenta años de casada con su esposo, José Luis Galán, fallecido el pasado año, que también lució ese día el traje de porruano. "El traje estaba empezado, pero se apartó varias veces al haber otras cosas que hacer, puesto que no se iba a alquilar. Mi madre lo acabó y lo estrenó para sus bodas de oro con mi padre", comenta María Jesús Galán, hija de Josefina.

Ella decidió volver a exponer el traje hace unas semanas en su tienda de Cue y publicó fotos y vídeos en sus redes sociales. La composición, que estaba guardada desde que lo usó su madre, llamó muchísimo la atención entre sus seguidores y entre todas las personas que tienen la oportunidad de pasar por delante del escaparate de la tienda. Nadie puede evitar pararse a ver esta exclusiva obra artesanal. Para muchos era y es la primera vez que ven un traje así. "Es muy llamativo y poco visto. Se han interesado muchas personas, no esperaba yo que tuviera esta acogida", afirma María Jesús.

Los trajes de aldeana y porruano llaniscos fueron declarados Bien de Interés Cultural inmaterial en 2017, y eso incluye las claves de las características propias de esta indumentaria. Este traje de novia está basado en ellos, los elementos son los mismos, pero no es un traje tradicional, puesto que, entre otras cosas, impera en él el color blanco roto combinado con elementos azules, algo poco visto. "Es igual que un traje de aldeana, pero no es un traje tradicional, es un traje de novia. Este traje no entraría en las normas que marca el BIC", dice la artesana.

Lleva abalorios bordados de cristal e incluye perlas tanto en los bordados de la falda como en el dengue, el mandil o la solitaria (chaquetilla que las aldeanas llevan sobre el hombro). El mandil está bordado con hilo dorado y la camisa, de organdí y puntilla valencienne, con lazo azul. Las jaretas de terciopelo de la falda también son en color claro. El blanco roto impera en todas las piezas del conjunto. Para hacer uno igual se podrían emplear seis meses, puesto que lleva aún más elaboración que el de aldeana tradicional.

María Jesús Galán reconoce que alguna novia se lo ha pensado, e incluso que ha ido a ver el conjunto para hacerse una idea. "Nos costó un poco más encontrar los elementos para el traje, no había tanta variedad de figuras de abalorios, y con pocas formas hubo que hacer diferentes dibujos", explica.

Desde hace diez años es ella la que lleva las riendas de un negocio familiar que ha sabido renovarse, adaptar y diversificar la tradición sin perder la autenticidad en sus confecciones. De hecho, durante la pandemia tuvo que reinventarse para mantener a flote el negocio cuando todas las fiestas quedaron anuladas y por ende el alquiler de los trajes de llanisca y porruano. Fue entonces cuando sacó Valamé, una línea de ropa, mochilas y bolsos que lleva por nombre una de las palabras del Pericote, utilizando telas y elementos propios de los trajes regionales.

La artesana también aprovechó el parón para coser nuevos conjuntos de aldeana y porruano, renovando coloridos y bordados. "Nos dio tiempo a investigar un poco más y hacer cosas diferentes, siempre dentro del traje tradicional". Por fin el pasado verano, levantadas todas las restricciones sanitarias, pudo, al igual que sus compañeros de profesión de toda la comarca, volver a alquilar los trajes para las procesiones de cada localidad. La tradición volvió con fuerza y se arrendaron trajes en todo el Oriente con meses de antelación para cada fiesta. "Esperamos que este año siga igual", dice María Jesús.

Además, en el taller se imparten varios cursos para hacer los trajes y para el repicado del pañuelo de las aldeanas, entre otros. Entre el colorido de los paños de los cientos de vestimentas que cuelgan de las perchas en la tienda de Josefina Fernández, solo el de novia está hecho en color blanco. "Si alguien quiere venir a probarlo o a verlo, aquí está", comenta Galán con una sonrisa.