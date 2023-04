Más de medio siglo lleva la tienda "El Parque" prestando servicio en el céntrico número 11 de la calle Argüelles, la principal avenida de Arriondas. Un negocio con historia que ofrece un poco de todo y que en el mes de junio cerrará sus puertas definitivamente. Su dueña, María José Tereñes Pandiello, deja la actividad al cumplir los 60 años tras una vida entera dedicada al negocio, al que se incorporó al cumplir los 18 .

Su madre, María Teresa, se puso al frene de la tienda en 1971 y diez años después se unió María José, que continuó sola tras la jubilación de "Mari la del Parque", como se conocía a su progenitora, ya fallecida, en Parres. Se trata de un autoservicio con alimentación, frutería, droguería y otros muchos productos que ha sabido ir adaptándose a los tiempos para lograr subsistir entre las cadenas de supermercados que se fueron implantando en Arriondas a lo largo de los años. "Hubo que darle muchas vueltas. En lo básico no cambió y estéticamente tampoco, pero tienes que ir modernizándote, porque con tanto supermercado lo básico ya no lo vendes y tienes que introducirte en otros sectores", dice María José.

Por eso hace unos años introdujo productos gourmet y delicatessen, tiene una sección de herbolario e incluso apostó con éxito por introducir alimentos propios de la dieta de otros países, al servicio de ciudadanos con presencia en Arriondas. Tiene clientela fija, pero reconoce que es difícil fidelizar a le gente joven porque "no compran en estas tiendas" a no ser que necesiten algo muy específico o de urgencia. El resto suele ser gente mayor. El pasado 11 de abril cumplió 60 años y sus amigos le prepararon una fiesta sorpresa. Tras 42 años trabajando decidió que era el momento de empezar a disfrutar más de la vida.

"Es una buena edad para dejar la actividad y vivir un poco. Ahora quiero descansar, disfrutar de la vida, que trabajé muchísimo, con veranos enteros trabajando de lunes a domingo", asegura. Cree que no echará de menos su trabajo a pesar de ser algo vocacional. "Voy a cerrar una etapa, aunque siempre fui una enamorada de la tienda y me quedé en ella porque siempre me gustó", indica. Sus clientes la echarán en falta. "La voy a echar mucho de menos. Yo soy de tienda antigua y llevo toda la vida comprando aquí", dice Belén Somohano, vecina de Cofiño.

Muchos ya le han dado la enhorabuena por la jubilación anticipada. Es socia fundadora del colectivo Amigos de Parres, tiene una gran vitalidad y está llena de planes. De momento, este verano lo va a gastar en algo que le encanta, pero que nunca antes ha podido hacer en julio y agosto. "Tengo claro que este verano me voy a dedicar a la playa", dice María José con una enorme sonrisa.