Difundir y proteger el valor histórico y paisajístico de los puentes y caminos rurales del concejo de Cabrales y recuperar la identidad caminera de su población en el imaginario colectivo. Este es el objetivo del estudiante madrileño Hugo Fernández Del Campo, quien ha comenzado un proceso de catalogación de estas infraestructuras a través de su trabajo de fin de máster para la Universidad Politécnica de Madrid.

Su proyecto, afirma, comenzó como un pequeño estudio de investigación motivado por la ilusión de su abuela, natural del concejo cabraliego. "Mi abuela siempre me hablaba del Puente Vieyu de Poo de Cabrales y del cariño que le tenía. Decidí estudiarlo para mi trabajo de gestión del patrimonio cultural y, poco a poco, fui desarrollando un proyecto mucho más amplio", explica este estudiante de 24 años.

Partiendo del emblemático puente, se adentró en un gran trabajo de campo con visitas al territorio, financiadas por la Comunidad EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance), en el que descubrió la grandeza histórica y paisajística de las antiguas infraestructuras del concejo. "Al ir investigando me di cuenta de que Cabrales no solo tiene uno o dos puentes históricos, sino que tiene un montón, y la mayoría no están protegidos ni siquiera visibilizados", cuenta y asegura que eso fue lo que le motivó a continuar con la investigación.

Durante una de esas visitas a Cabrales, pudo dar cuenta de 45 viaductos, unos con mayor interés paisajístico y otros histórico. Según pudo comprobar, el concejo presenta puentes de piedra muy antiguos, algunos podrían datar de la Edad Media, y otros incluso tener un origen romano, y también puentes remodelados y hormigonados procedentes de la edad moderna y siglos posteriores. Aunque su intención, insiste, al margen del estado en el que se encuentre el puente, es rescatar su importancia en la historia del concejo: "Lo que quiero hacer ver con mi trabajo es que no importa que sea un puente hormigonado, que, si ese paso ha existido desde hace tantos años, es igual de importante que si es de piedra, porque configura esa identidad caminera de Cabrales que se ha perdido", explica.

Muchos de estos puentes, lamentablemente, se encuentran en desuso incluso en riesgo de derrumbe presentándose como pequeños vestigios del paisaje cabraliego. Como indica Hugo Fernández, esta circunstancia puede deberse al abandono de caminos rurales, otro tema que se ha truncado en su investigación: "Comprendí que se deja de pasar por estos puentes porque había caminos que los unían, principalmente de uso ganadero, y que se han perdido con la apertura de carreteras y otros accesos. Hoy en día estos caminos están llenos de zarzas y matorrales y son desconocidos por las nuevas generaciones, han perdido ese valor histórico", añade.

Por ello, a través de este estudio, apuesta por difundir el valor histórico y paisajístico de los puentes y buscar su protección patrimonial con el objetivo de darles una nueva vida: "No quiero que esa protección se quede solo en papel o una ficha administrativa, que por desgracia pasa mucho, sino que quiero activar ese patrimonio, visibilizarlo, ponerlo en valor y difundirlo. Quizás en un futuro se puedan obtener fondos para poder restaurarlos", señala.

Aunque su objetivo más a corto plazo se centra en que estos caminos y puentes permanezcan en el imaginario colectivo de la población de la zona y en su preservación dentro de la historia y cultura de la región. Por ello ahonda en la importancia que tienen para los vecinos de Cabrales y su impacto en la actividad económica de los comercios y establecimientos locales. "Estuve allí recientemente realizando algunas encuestas en las que aún estoy trabajando y de la que sacaré resultados muy interesantes. Me preocupa su difusión", apunta y avanza que ya está preparando alguna actividad para promocionarlos de cara a la próxima feria del queso.

Más allá del trabajo fin de máster que presentará el próximo mes de junio, Hugo Fernández pretende continuar obteniendo datos y contribuir a la conservación y promoción del patrimonio histórico y cultural de Cabrales: "Es un proyecto que me gusta mucho. Tengo muchas ganas de seguir sacando resultados y conseguir que se dinamice este patrimonio", resalta.