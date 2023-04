El secreto de El Polesu sabe a gloria en Cangas de Onís

Una receta familiar pasada de madre a hijo guarda el secreto del tradicional pincho de bacalao de la sidrería El Polesu, en Cangas de Onís. Desde hace más de cuarenta años y solo los domingos, día de mercado en la capital canguesa, se prepara la exclusiva pasta orly para cumplir con la demanda de este pincho en un establecimiento de gran solera y con casi cien años de historia. En teoría parece sencillo: unos buenos lomos de bacalao desespinados y desalados, envueltos en la pasta y fritos, pero lo cierto es que el toque de la casa hace este pincho único. Cada domingo atrae a personas de toda la comarca e incluso de otros sitios de Asturias que acuden expresamente a degustar esta elaboración exclusiva. "Vienen de muchos sitios, incluso de Oviedo y Gijón también, hay mucha tradición de este pincho", dice José Manuel Fonseca, que es ya la tercera generación al frente del establecimiento.

El local, con llagar incluido, conocido también como "Casa Pinín", fue abierto en 1929 por Robustiano Fonseca, "Pinín" , procedente de Pola de Siero, donde la familia ya contaba con llagar y bar "El Pumarín", que aún existe. Continuaron con el negocio su hijo Gumersindo Fonseca y su mujer Carolina García, que aportó su maestría en la cocina y, desde 2007, es José Manuel Fonseca quien está al frente del negocio familiar en el que siempre trabajó. Su mujer Alicia González, lleva la cocina. El lugar guarda la esencia de una auténtica sidrería asturiana, que cuenta con un comedor en un llagar centenario conservado a la perfección.

José Manuel es ahora el que elabora la pasta orly que envuelve el bacalao y que él mismo prepara. Heredó la receta de la persona que la creó, su madre Carolina, que ya jubilada tras cuarenta y cinco años desarrollando la reconocida cocina de El Polesu ahora disfruta del exquisito bocado con sus amigas en una de las mesas del local.

"Fuimos a Madrid y nos llevaron a tomar un pincho de bacalao y me gustó. Dije: el domingo habrá pincho de bacalao en El Polesu", recuerda Carolina. "Los primeros no salieron muy bien, pero fueron mejorando y hasta hoy", comenta con una sonrisa la artífice de este sello de identidad del establecimiento. Estuvo varios días hasta que dio con una receta con su toque personal que luego pasó a su hijo al jubilarse. Él dirige la sala, pero se encarga personalmente de hacer cada domingo unos seis recipientes de Orly que no tardan en desaparecer. "Se acaban todos", afirma.

El famoso pincho es un bocado crujiente por fuera y esponjoso y sabroso por dentro, una mezcla que lo hace único para muchos. "Está muy bueno. Cada vez que venimos a Cangas un domingo comemos el pincho", comenta Miguel Ángel Coro, vecino de Ribadesella. "Es una tradición. Está riquísimo", afirman Juan José Collía y María Luisa Fernández, vecinos de Arriondas.

El pintoresco lugar es muy valorado tanto por los vecinos como por el turismo que encuentra en un mismo espacio un antiguo llagar y una comida casera de calidad, con una oferta gastronómica en la que se incluye, solo los domingos a la hora del aperitivo, el afamado pincho de bacalao cangués.