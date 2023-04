El alcalde de Llanes, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) , rechazó ayer entrar en polémicas "estériles" en referencia a las denuncias del PSOE ante la Junta Electoral. "Tanto los vecinos de Llanes como yo estamos cansado de polémicas estériles. Hay una necesidad de hacer ruido y un interés por enfangar y distorsionarlo la opinión de los llaniscos. Lo que no va a hacer Trevín con estos comportamientos es callarme". Riestra aseguró que lo importante es que lo que se ha hecho en Llanes desde que llegaron al Gobierno.

"Lo importante es que las cosas en Llanes están hechas, que la deuda que había está eliminada, que los casi ocho millones de eurosestán invertidos. Me gusta hablar del Cinemar, que está comprado y no es un auditorio fantasma y ya hay medio millón de euros reservado para empezar las obras; que la depuradora de Nueva es una realidad y los vecinos no tienen el agua turbia; que los polideportivos están arreglados y no tienen goteras; los parques infantiles que se han acondicionado; o los dos millones de euros de asfaltados en la zona rural y de poder seguir invirtiendo". También destacó la "diferencia" en la forma de gestionar con respecto a los gobierno socialistas anteriores. "No hay fraccionamiento de contratos y ya no pasan las cosas que pasaban en Llanes".

El regidor llanisco confirmó, para zanjar el asunto que, a pesar de no tener ninguna comunicación de la Junta Electoral, el Ayuntamiento ya propuso a la Junta el cambio del colegio electoral de la escuela de Pría, a la de Villanueva. "Es simplemente un cambio de sede, sin más", recordando que se trata de unas escuelas afectadas a Educación que llevan años en mal estado. También que ya retiró los videos que denunció el PSOE por "hacer referencia a inversiones" de sus redes sociales.