Entre las zonas de pesca sin muerte y las que pasan a ser coto tradicional a partir de este martes, los pescadores del Sella se quedan prácticamente sin zonas libres entre Cangas de Onís y Arriondas. Por eso, la Sociedad de Pescadores El Esmerillón celebró una nueva concentración este lunes en Villanueva (Cangas de Onís), contra la normativa de Pesca del Principado, Fue en las inmediaciones del pozo El Capitán donde ya no se podrá pescar como zona libre. "Dejaron solo libres los pozos de Rozaones y El Alisu , pero otros como éste pasan de coto parcial, con tres días libres a la semana, a coto tradicional", comentó Antón Caldevilla, presidente del colectivo, que ve que la medida hace "especial daño" a localidades con arraigada tradición de pesca como Villanueva, la Vega de los Caseros o Las Rozas, afectando tanto a mayores como a los niños. "Dejan a los críos de la zona sin poder pescar. Nos echan a todos del río. Ahora quien quiera pescar tiene que desplazarse", afirmó Caldevilla.

Los pescadores rechazan que la medida sea para beneficiar al salmón. "No admitimos las arbitrariedades que están haciendo", advirtió Caldevilla, quien matizó que "no se trata de política", puesto con anteriores gobiernos del Principado con mismo signo político sí llegaron a entendimiento. El presidente de El Esmerillón tildó de "chapuza" la normativa, mientras que varios pescadores contrapusieron las exigencias de la normativa de pesca con la "ausencia de control" en el tramo del Sella navegable para las canoas. "Ahí nadie controla nada y el fondo del río es una cloaca. Los pescadores por propio interés cuidamos el río", comentó Manuel García, un ribereño que lamentó que ya no vayan a poder pescar salmón "salvo el que tenga el coto". "Nos echan para casa", alertó.

Antes, el colectivo podían pescar en estas zonas viernes, sábado y domingo, pero con la nueva normativa pasa a ser los martes, miércoles y viernes, algo que "deja fuera a la gente que trabaja entre semana", lamentan. El Esmerillón presentó un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la normativa autonómica de pesca. Caldevilla indicó que lo mismo pasa en el río Narcea, por lo que entiende que los pescadores de pesca libre se concentrarán en "tres o cuatro pozos". Cree que en el Sella se ha actuado con "venganza". "Quien no entra al redil le echan los perros, pero nosotros lo que queremos es sensatez y trabajar. Seguiremos repoblando los ríos en el Oriente. Estamos repoblando y luego no nos dejan pescar", lamentó el presidente de El Esmerillón.

Pedro y Juan Llerandi, junto a Dante Merino, fueron los niños que reclamaron con una pancarta poder pescar. En la concentración estuvieron las ediles canguesas del PP Marifé Gómez y Blanca Bueno, así como el candidato número uno del PP por el Oriente a la Junta General, Luis Venta, y el pescador y candidato de Vox en Ribadesella, Juanjo Merino.