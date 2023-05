Sin carrancas y a punto de ser subidos en una furgoneta. Esa fue la escena que se encontró el pastor cangués José Luis Alonso hace unos días en las inmediaciones de la Huesera, por debajo del Mirador de la Reina, en la carretera de subida a los Lagos, con dos de los diez mastines que le ayudan a cuidar el rebaño.

La llegada casual del pastor a la zona en ese momento hizo que los perros se moviesen al verle, lo que frustró el intento de llevarse a los mastines de cuatro personas de nacionalidad inglesa. No es la primera vez que le ocurre a este joven ganadero, uno de los cuatro elaboradores de queso Gamonéu que quedan en el puerto. La indignación es grande en el sector, porque cada vez repiten más casos como este donde los "animalistas" tratan de llevarse animales que encuentran sueltos en los espacios naturales, que tienen dueño y realizan además una función muy importante.

"Tengo ovejas por esa zona y los mastines van a echarse a la carretera. Cuando llegué les habían quitado el collar e iban a meter ya a uno de los perros en la furgoneta. Los mastines al verme se quitaron de allí", dijo el ganadero. Con paciencia trató de explicarles por qué los animales estaban allí, también que están cuidados y desparasitados y que cumplen una función primordial en la defensa y el cuidado del ganado.

"Para que me defiendan del lobo el rebaño los perros tienen que estar bien y cuidados, porque si no no trabajan", afirmó José Luis, que tras preguntar por los collares a los autores de intento de rapto y no obtener respuesta, buscó las carrancas hasta encontrarlas en el contenedor donde las habían arrojado. "Se me ocurrió mirar allí, porque allí las tiraron la última vez que me pasó esto", dijo. Según narra el pastor los animalistas aprovecharon ese momento para huir.

José Luis puso los hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para "dejar constancia". Llegó a ver a los cuatro ingleses más tarde en un aparcamiento en Covadonga y después supo que lo intentaron de nuevo. "A por los perros iban otra vez", dijo. Este pastor cangués dispone de siete mastines para las ovejas y tres para las cabras. "Yo no puedo estar así cada dos por tres", explica.

El ganadero carga al hombro con el pienso con el que ceba a los perros y a sus reses hasta el lugar donde se encuentran, y se manifiesta "harto" de la opinión que tienen algunas personas sobre este tema. "La gente tiene una imagen nuestra equivocada. Yo a los mastines los quiero muchísimo, para mí son mis pastores y tengo mucha fe en ellos. Son perros trabajados, valientes, que tienen tiempos de descanso. Trabajan por la noche con la fauna salvaje. Pero los animales están sanos y atendidos", aseguró.

Reconoce que fue casual pasar por el lugar en el que se llevó a cabo el intento de rapto justo en ese momento. Un poco más tarde y se hubiera quedado sin dos perros. La situación genera impotencia en el sector. "La rabia que me da es que si alguien lleva los perros a la protectora y pone una denuncia, la ley obliga a que yo tenga que ir a sacarlos y a pagar y no puedo saber quién me denunció. Pues no es así. Yo tendría que saber quién denuncia y si son míos y los llevan, entonces los perros son robados y me los tendrían que traer otra vez. Pero no, si se los llevan tengo que ir y pagar yo para sacarlos". José Luis no se queja del elevado gasto mensual que acarrean sus mastines, pero aclara que es elevado. "Encantado de tener ese gasto, porque me evita muchos ataques del lobo", señala. Cuando se le pregunta si cree que la situación volverá a repetirse, Alonso lo tiene claro: "Claro que pasará", lamenta.